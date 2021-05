O galego está á última (non nas últimas)

Os expertos en sociolingüística adoitan chamar a atención sobre os perigos que ameazan constantemente ao galego como lingua vehicular. Pero hai que recoñecer que o estudo da lingua non só se mostra a salvo senón que está na vangarda en moitos ámbitos. Poderiamos enumerar e describir os múltiples e importantes recursos aos que se pode acceder a través das ligazóns que ofrece o enderezo http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/system/files/Recursos%20en%20rede_0.pdf , pero, aproveitando que este ano celebramos o oitavo centenario do nacemento de Alfonso X, o Sabio, a quen debemos esa xoia incomparable que son os códices que conteñen as Cantigas de Santa Maria, paga a pena deterse un momento na lingua medieval.

Deixando a un lado as numerosas publicacións dedicadas a explicar a situación lingüística en Galicia na Idade Media, ou a editar textos (non hai moito, por certo, que Elvira Fidalgo e Antonio Fernández Guiadanes nos ofreceron a súa transcrición do códice florentino das CSM), o certo é que poucas linguas dispoñen das ferramentas electrónicas que ten o galego para un mellor coñecemento dos textos producidos nese período. Sen esquecer os servizos que prestan as que ofrecen corpus globais, como o TMILG, ou instrumentos auxiliares como o DDGM, existen plataformas específicas creadas en Galicia (ademais doutra na Universidade Nova de Lisboa), de acesso libre na rede, dedicadas á lírica trobadoresca: MedDB, no Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades (en internet desde 1998), e Universo Cantigas, na Universidade da Coruña (2018). Ambas as dúas, que se complementan en moitos aspectos, son de enorme utilidade tanto para a docencia como para a investigación, e poden ser consultadas por calquera persoa que se interese por esa produción poética.

Pois ben, a elas acaba de unirse un novo recurso, totalmente innovador desde o punto de vista tecnolóxico. Foi desenvolto no Centro Ramón Piñeiro e o seu nome é PalMed. Base de datos paleográfica da lírica galego-portuguesa ( www.cirp.gal/palmed ). O seu obxectivo é facilitar o labor dos investigadores interesados na realización de estudos paleográficos, grafemáticos, lingüísticos e ecdóticos sobre a produción trobadoresca do occidente ibérico, e permite escoller entre varias opcións de consulta: 1) follear os cancioneiros e/ou acceder a un folio dun testemuño concreto, ou ben seleccionar unha cantiga a partir da edición de referencia empregada en MedDB, e sempre coa posibilidade de cotexo coas imaxes dos manuscritos; 2) combinar campos de busca de distintos tipos (secuencias de caracteres, sinais abreviativos, marcas adicionais, correcións...) e activar unha serie de filtros en función dos obxectivos e intereses de cada especialista.

As distintas pantallas en que está estruturada PalMed contan con caixas de axuda que serven de guía ao usuario, así como con listados que se despregan para facilitar as buscas, e mesmo cun teclado virtual que contén todos os caracteres que se poden atopar nos testemuños manuscritos pero que non se atopan nos teclados actuais. A lingua dos trobadores está de noraboa, pois esta ferramenta facilitará en gran medida o traballo dos estudosos de gramática histórica, á vez que a realización de novas edicións críticas mellor fundamentadas.

Detrás hai máis de quince anos de traballo dun equipo compacto integrado por filólogos, paleógrafos e informáticos, ademais de estudosos da literatura medieval, aos que cómpre dar os parabéns polo esforzo levado a cabo, pero estas liñas non poden rematar sen manifestar un recoñecemento agradecido, ademais de ás coordinadoras científicas e a todos os investigadores implicados, a tres persoas que foron as que, en última instancia, fixeron que PalMed sexa unha realidade tanxible: o informático do Centro Ramón Piñeiro Carlos Sánchez Rivas, a doutoranda Carmen de Santiago Gómez e, moi especialmente, un dos seus directores, Antonio Fernández Guiadanes, quen, desde os xa casi remotos inicios do proxecto, dedicou moitísimo tempo ás transcricións, aportando ideas e solucións, e enfrontando con éxito todo tipo de retos.

Mercedes Brea