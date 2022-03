O ‘Galicia Bonita’ vai solucionar uns arranxos nunha vivenda

No capítulo desta semana, o equipo de Galicia bonita, coa súa líder Rosa Facal á fronte, chegará ata Curtis. Alí, deberán tratar con Mercedes, unha muller escaldada dunha obra anterior e cunha vivenda forrada por unha cuestionable chapa. A minuciosa propietaria revisará ao detalle cada unha das tarefas feitas polos restauradores chegando a comprometer o desenvolvemento dunha obra aparentemente sinxela.

Cun orzamento limitado, Rosa Facal e o seu equipo, formado entre outros polo albanel Javier, a deseñadora Laira e os carpinteiros Carlos e Álex, fan fronte en cada entrega ao ‘feísmo’ e á arquitectura abandonada.

PEDRA A PEDRA. A fe disque move montañas, e en Galicia desde a noite dos tempos mobilizáronse pedras para construír todo un territorio. Paseando da man de Manuel Lozano, a serie documental ‘Pedra a pedra’ amosará no capítulo de hoxe, que leva por título Os alicerces da fe, non as obras máis coñecidas, senón os segredos esquecidos para animar a poñer en valor a arquitectura relixiosa que temos máis próxima.

CATRO GATOS. A deste domingo será unha nova tarde de Catro Gatos na Televisión de Galicia, que ofrecerá outra edición dun programa que busca que a audiencia escache coa risa grazas á comicidade e á espontaneidade de catro profesionais galegos do enxeño, a improvisación e a chispa, como son Xosé A. Touriñán, David Perdomo, Fátima Pego e Noemí Rodríguez. Nesta ocasión, os catro amigos reuniranse no bar para resolver algunhas cuestións sobre a familia. Nace ou faise? E, se nace, como nace? E, se se fai, como se fai? Por lista? Por adopción? Entre uns e outros, van formar unha familia numerosa.

VIVIR AQUÍ. Vivir Aquí remata o mes de marzo cun novo programa en que serán protagonistas as mulleres. En primeiro lugar, achegaráselles aos espectadores o proxecto ‘As voces das mulleres importan’, da compañía Aantena, que está a converter en obras para teatro as historias de mulleres da Costa da Morte, que, malia seren anónimas, teñen vidas apaixonantes. Unha reportaxe que tamén quere conmemorar este 27 de marzo, en que se celebra o Día Mundial do Teatro. Tamén é para contar a experiencia de Azucena Mora, unha profesora da Facultade de Veterinaria de Lugo que conseguiu formar parte do grupo de científicas españolas máis influentes, un paso importante para que as opinións femininas en temas de calado sexan tidas en conta.

Algo semellante lles ocorre ás integrantes do grupo Hello Sister, mozas cun gran talento informático que loitan nun mundo que as fai de menos por ser mulleres.

Por outro lado, o programa Náufragos terá hoxe como protagonista a Eli Campos, que naceu e vive en Oia e que levaba exercendo de percebeira tres anos na Confraría da Guarda, cando o 16 de xaneiro do 2018, apañando percebes nas rochas da zona da ‘llanura’, unha onda golpeouna e o seu xeonllo danouse gravemente, pero puido seguir traballando. Pasados catro meses, na zona dos Saltiños, o mar levounas a ela e a súa nai, que puideron zafarse, pero o xeonllo de Eli resentiuse, e xa non puido volver exercer de percebeira.

A través da súa historia, os espectadores da TVG coñecerán o duro traballo dos percebeiros e percebeiras, contra o mar e os percebes, pero que senten coma un fermoso oficio, que lles permite vivir a intensidade do mar.