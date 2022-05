O Galicia ProFilme aborda os contidos dixitais e novos media

O programa Galicia ProFilme, desenvolvido pola Xunta para a formación e intercambio profesional no eido audiovisual, reuniu recentemente na Cidade da Cultura representantes de cinco compañías galegas do ámbito dos contidos dixitais e novos media para expoñer as diferentes facetas da creación dixital na nosa comunidade e contribuír á visibilidade do colectivo como sector en alza.

Nunha xornada aberta tamén á participación de público xeral, Jacobo Sutil, director de Industrias Culturais da Xunta, e mais Manuel Meijide, director de Mundos Digitales ─-evento que se celebra cada ano na Coruña dedicado á animación, efectos visuais e novos media-, recibiron os participantes de cinco firmas galegas cunha destacada actividade dentro deste sector empresarial: Antaruxa, UrbanSimulations, Avestudio, Manu Viqueira e Sygnatia.

Durante a súa intervención, os relatores explicaron as súas experiencias propias e compartiron o visionado de vídeos ilustrativos sobre os seus proxectos más recoñecidos, que segundo os casos van desde o modelado en 3D, infografía, animación fotográfica, motion graphics, desenvolvemento de aplicacións, accións de e-Commerce ou innovación web ata a especialización en diversas aplicacións arquitectónicas dixitais, clips musicais ou efectos visuais deseñados por computador.

A xuntanza celebrouse, ademais, dentro dun contexto no que a Xunta de Galicia, a través do seu Hub Audiovisual, está a apostar polo dixital como elemento indisociable das industrias culturais e a vertebrar subsectores como os videoxogos, cunha liña de subvencións específica e a posta en marcha dun polo de aceleración de proxectos dentro deste campo específico.

Continuidade. Esta é a terceira convocatoria do presente exercicio que se leva a cabo no marco do programa Galicia ProFilme, despois de que nas pasadas semanas este programa ofrecera xa dúas citas centradas na estratexia audiovisual con proxección europea, a cargo do produtor dinamarqués Thomas Gammeltoft, e na realización de produtos infantís para televisión, neste caso a cargo de Yago Fandiño, director de contidos infantís de Clan e da cadea pública Televisión Española.