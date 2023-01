Hoxe día de Reis, Kiko da Silva acudirá a entregar as postais de nadal que fixeron os alumnos do Curso Profesional de Banda Deseñada e Ilustración especialmente para os usuarios/as do Centro de Maiores de Campolongo en Pontevedra.

Decidiron recordarlles a súa infancia a través dos personaxes de Bd e de televisión propios da sua época, agardando que estos debuxos lles traian bos recordos.