O Garaxe Hermético implanta a súa propia moneda para avaliar aos creadores de banda deseñada

Santiago. O Garaxe Hermético, a Escola Profesional de Banda Deseñada fundada por Kiko da Silva no 2012 en Pontevedra, acaba de presentar os novos curso BD profesional no Pazo da Cultura de Pontevedra. A gran novidade deste ano é que tras 10 anos impartindo clases profesionalizantes de banda deseñada, o equipo de mestres ven de cambiar o xeito de evaluar cun innovador método.

“A partir deste curso o alumnado non terá notas numéricas, inútiles para evaluar ensinanzas artíticas e que moitas veces xeneran a crenza que con “aprobar” chega. Non, nas artes ten que primar a excelencia, ninguén vai mercar unnha bd mal escrita ou mal debuxada, ou narrativamente confusa”, indicaron desde O Garaxe Hermético. Para este novo método de avalación o equipo de mestres de O Garaxe Hermético decidiu simular a realidade ó máximo, tanto é así que presentaron ao alumnado os Kikoins, a sús moeda oficial.

Con esta iniciativa, os alumnos/as terán encargos con data de entrega e prezos fixados polos mestres, e se cumplen os parámetros da encarga farán unha factura e os mestres pagaranlles en Kikoins (que quedarán gardados nunha caixa forte de cada alumno/a).

Logo ao remate do trimestre terán que facer a declaración de facenda restando as cuotas de autónomos e gastos, e se o resultado desa declaración lles da para vivir, aproban. Se teñen pérdidas ou non gañaron o suficiente suspenden, como na vida mesma.

Con esta metodoloxía, o profesorado busca que os alumnos/as cambien o chip de estar nunha escola, e que entendan que están aprendendo un oficio, queremos que sexa o máis parecido a traballar como autor de cómic profesional.

Esta nova forma, únese ao premio O Garaxe Hermético editado en colaboración con Edicións Xerais creado no 2019, converténdose na única escola de banda deseñada do mundo que ten unha colección e premio co seu nome para dar a oportunidade de publicar e ter un contrato editorial aos seus alumnos. ECG