O Goberno aposta por modernizar o patrimonio cultural con potencial turístico

Mos (Pontevedra). O Goberno galego aposta por poñer en valor o patrimonio da comunidade e considera unha obriga a súa conservación, sobre todo cando ese legado é tamén un valor estratéxico na economía galega, como é o caso do Pazo de Mos no que a Administración autonómica vén de investir 25.000 € para o acondicionamento eléctrico do inmoble.

A achega encádrase no Plan Estratéxico de Turismo de Galicia 2020, que ten como obxectivo consolidar a comunidade galega como destino competitivo. Nesa aposta por un turismo único e diferenciado, que potencia a Marca Galicia e que garante a seguridade para os seus visitantes, a Xunta colabora na modernización de espazos emblemáticos como o Pazo de Mos, potenciando así a súa adaptación ás necesidades do século XXI.

O Pazo de Mos non só é un edificio histórico do século XVII que se atopa nun enclave estratéxico do Camiño Portugués, senón que hoxe en día, xestionado pola Fundación Pazo de Mos, da que forman parte a asociación de veciños de Santa Baia de Mos e a Comunidade de Montes de Mos, é un referente de dinamización cultural e deportiva para a súa veciñanza e un exemplo de aproveitamento dun inmoble emblemático como destino turístico e albergue de peregrinos, tal e como puideron comprobar o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, na súa visita ao inmoble.

O Pazo de Mos é unha xoia do patrimonio galego que o ano pasado sumouse aos espazos singulares que obtiveron en Galicia a certificación Q de Calidade Turística, xunto coa contorna da Carballeira e Xardín Botánico de Caldas de Reis, da Fortaleza Salvaterra do Miño, do parque infantil Aldea dos Grobits (O Grove) e a Rede de Miradoiros de Sober. REDACCIÓN