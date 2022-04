O grupo Treixadura conmemora as súas tres décadas de vida co seu libro disco ‘Camiño longo’

Santiago. Treixadura cumpliu os seus trinta anos de vida no 2020, mais tivo que vir unha pandemia para que o grupo parara por primeira vez os seus concertos e xiras. E non quedou outra que retrasar a saída do seu disco aniversario, Camiño longo, que sairá finalmente á venda a mediados do mes de maio.

Camiño longo é un libro disco que fai un percorrido artístico, visual e histórico da dilatada carreira musical de Treixadura, un dos grupos referentes da música galega que recolle a tradición e pon en valor a súa riqueza cultural.

Estará conformado por 17 temas e máis de cen páxinas da historia do grupo nas que se poderán atopar fotos inéditas, momentos das súas gravacións, imaxes de concertos e moito máis da vida de Treixadura.

Será unha biografía musical que repasa os trinta anos do grupo e no que Treixadura recupera as melodías dos seus inicios para descubrir como lles acae a madurez e a experiencia aos temas máis emblemáticos. Unha vez máis, arroupado coa colaboración do sempre benquerido Coro da Agrupación Folklórica Cantigas e Agarimos.

“Camiño longo son 30 anos de carreira, e toda unha vida compartida con todo o noso público. 30 anos de emocións que embotellamos coa esperanza de que vos leven, coma a nós, a revivir momentos entrañables”, declaran os compoñentes de Treixadura sobre esta iniciativa.

O novo traballo será o oitavo disco dun grupo recoñecido pola súa recuperación do patrimonio cultural galego e cun reto definido: achegar a música tradicional a un maior público, difundindo composicións propias e antigas que respectan a tradición. Fieis ao compromiso co público, rescataron algunhas melodías aínda agochadas no substrato da cultura popular e crearon outras tantas para que a cadea de transmisión continuase viva. redacción