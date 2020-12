O incansable mestre das palabras: Xavier P. Docampo

“Son feo, Pasadas dúas décadas desde a súa publicación, Edicións Xerais de Galicia, baixo a colección Merlín, vén de agasallarnos coa reedición dunha das obras máis (re)coñecidas da Literatura Infantil e Xuvenil galega contemporánea. Trátase de Catro cartas (2000; 2020) do inesquecible Xabier P. Docampo (Rábade, 1946-A Coruña, 2018).

O volume recolle catro textos breves, en forma de carta, dirixidos a catro destinatarios moi queridos para o autor: Á amada, Ao fillo, Á mai e a R.L.S. Todas estas cartas reflicten o profundo e xeneroso exercicio de lembranza e amor que levou a cabo o escritor para os seus. Ao final do breviario, e para sorpresa do lector, insírese a que é a derradeira Carta, fóra de catálogo que pecha o compendio. Esta última epístola, dirixida a todos nós, a todos aqueles que “amamos as palabras, dos que sabemos que elas crean o mundo”, convértese na carta principal do volume xa que lembra ao lector a finalidade última da lectura, das palabras: “a de nos axudaren a nos coñecer e recoñecer”.

Non quero esquecerme do magnífico labor visual levado a cabo por Fino Lorenzo (Baiona, 1962), encargado de ilustrar con excelencia e bo facer os distintos textos que se debullan. A través da técnica da colaxe, Lorenzo incorpora nas súas pinturas fragmentos de xornais e fotografías moi acaídas e atractivas para o lectorado máis novo.

O libro preséntase como un cumprido compendio memorialístico que convida a trasladarnos ao particular mundo creativo de Docampo. Esa nova edición da man de Xerais e dos herdeiros do escritor rabadense vén enriquecer o fecundo legado literario que nos deixou en herdanza este mediador incansable das nosas letras. Parabéns ao sempre lembrado e admirado Docampo polas súas extraordinarias creacións que contribúen a crear lectores apaixonados pola literatura.

