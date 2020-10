O inesquecible Xabier P. Docampo de novo

Hai escritores que nunca desaparecen pois as súas obras fan que pervivan. Edicións Xerais de Galicia, na colección Merlín destinada ao lectorado de +13, hai sacou a lume neste mes Catro cartas, de Xabier P. Docampo (Rábade 1946). Nesta obra, que ben unirse con forza á produción do escritor que nos abandonou no ano 2018, podemos gozar do traballo textual inesquecible de Docampo e do visual de Fino Lorenzo (Baiona, 1962). Componse de catro cartas nas que o prolífico escritor, pioneiro no desenvolvemento da Literatura Infantil e Xuvenil galega, premiado e considerado por lectores e estudosos, recorda vivencias e reflexións ao redor da lectura, da palabra, da ficción e de todo o que nos leva a considerar a Literatura como “alma mater” das nosas vidas.

Parabéns a Xerais e os herdeiros do escritor por poñer nas mans do lectorado obras que, coma esta, fan que reflexionemos sobre valores e calidades das nosas vidas.

