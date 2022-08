O Interceltique de Lorient volve á normalidade con gran presenza de artistas galegos

Santiago. O Festival Interceltique de Lorient naceu hai 51 anos co desexo dos seus fundadores de contribuír ao desenvolvemento da música e a cultura bretona e tamén aberto para as nacións celtas das Illas Británicas (Escocia, Gales, Cornuailles, Illa de Man e Irlanda) e o norte peninsular (Galicia e Asturias).

Co seu éxito, o interceltismo pasou as primeiras fronteiras celtas británicas e peninsulares para conectarse a outros lugares onde hai tamén un lugar de migración máis recente, como bandas australianas, canadienses ou latinoamericanas.

Nos dez días de festival, chegan á vila bretona máis de 4.500 artistas para participar nos máis de 120 espectáculos que se desenrrolan nos distintos espazos do festival, chegando a haber 120.000 espectadores de pago e 800.000 visitantes, o que o convirte no máis importante festival de Francia e do mundo. Esta edición adicada a Asturias terá lugar entre os días 5 e 14 de agosto.

O grupo de baile Donaire (A Coruña) será o encargado de amosar ao público bretón a riqueza e variedade do noso folclore, con máis de 40 compoñentes nas táboas. Na parte musical, a Banda de Gaitas de Ortigueira realizará o seu espectáculo en diversas actuacións no festival.

A representación en canto a grupos folk achega tres formacións de actualidade, que amosarán distintas versións da nosa música actual. Por unha banda, o máis achegado ao tradicional da man de Fiandola, con máis de 25 anos de traxectoria. Caamaño&Ameixeiras levarán unha proposta renovadora que as está levando por máis de corenta concertos este verán, así como distintos galardóns co seu disco “Aire!”. No apartado máis renovador, chegará o produtor e músico crnds coa colaboración de Fransy González, a cal tamén participará no espectáculo orixinal “Celtic Odyssée”. Completa o apartado galego a compañía de danza Fran Sieira, ECG