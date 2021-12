O interrogatorio de Abel en ‘Auga seca’ alertará a Lázaro

No capítulo desta semana de Auga seca na Televisión de Galicia, Lázaro recibe unha chamada do seu confidente na policía, Machado, que o avisa de que Abel está sendo interrogado. O tempo é esencial, así que manda a Tiago a rematar o traballo.

Fonseca vai ao agocho que lle indica Abel e atopa a Nuno morto. Saraiva consegue salvar a Abel cando Tiago está a piques de matalo, así descobre que teñen un traidor dentro da unidade.

Pola súa parte, Teresa cre que Mauro ten algo que ver coa morte do seu pai e precisa respostas que só pode atopar en Vigo. Contra o criterio de Viñas, reúnese con Mauro, pero non sabe que Lázaro mandou a un matón tras ela.

O programa A revista comeza a última semana do ano falando da pizarra verde de Lugo, que é candidata a Roca Patrimonio da Humanidade. As primeiras civilizacións que se estableceron na provincia lucense atoparon un agasallo inesperado, uns xacementos de pizarra verde únicos no mundo.

Este mineral utilizouse en asentamentos castrexos, na muralla de Lugo e na igrexa de Santiago Adelán e segue a empregarse hoxe en día nos municipios de Pol e Bretoña.

A presentadora do p rograma, Loly Gómez, falará sobre este asunto en concreto coa arqueóloga e profesora da Universidade de Santiago Rebeca Blanco, así como con Jaime Nogueira, da canteira de pizarra verde de Pol.

Por outra parte, e despois da enchentas nas ceas e xantares propios de Nadal, a bo seguro que en moitos fogares galegos sobrou estes días moita comida.

Aproveitando as sobras. Para saber como aproveitala, o espazo da canle autonómica galega contará coa presenza do cociñeiro do programa da TVG Estache bo!, Xoanqui Ameixeiras.

Ademais, pola mesa de A revista pasarán os integrantes da orquestra Los Satélites, protagonista do novo Evento G que a Televisión de Galicia ten previsto ofrecer o vindeiro 2 de xaneiro, e na sección de sucesos dos luns, o avogado Alejandro Vega e a xornalista Patricia Abet analizarán a actualidade que teña protagonismo neste eido.