O ‘Land Rober Summertime’ refrescará a calurosa noite do venres con doses de humor

Santiago. Roberto Vilar, Eva Iglesias, Miguel Canalejo e Víctor Fábregas farán rir ás gargalladas os espectadores un xoves máis, poñéndose á fronte dos tolos sketchs do Land Rober Summertime. Para refrescar con humor a noite, o equipo do programa contará coa divertida participación de profesionais dos medios de comunicación como Moncho Lemos, Mariló Montero e Sara Escudero. O primeiro é o crítico musical e de cine da Televisión de Galicia e a Radio Galega. esta noite meterase na pel do médico Ramiro, que deberá armarse de paciencia ao ser moi cuestionado polo matrimonio de mariscadores do programa. Pola súa parte, a coñecida presentadora e xornalista Mariló Montero vai participar nunha voda moi aristocrática e un tanto revirada no pazo de Meirás, onde Pepe e Antonia van ir tamén como convidados. Amais, o presentador Roberto Vilar aproveitará o sentido do humor e os coñecementos da actriz, cómica e presentadora Sara Escudero para poñela a proba cunha serie de fotos de famosos e as súas mascotas.

A REVISTAO magazine A revista falará hoxe no estudio das viaxes que se programan agora para ir a Laponia en decembro, con Valentín Escalera, director comercial da axencia Tui Spain, e con Gabriel González, delegado comercial de Galicia e Asturias de Tui Spain.

A psicóloga, sexóloga e youtuber Raquel Graña acudirá tamén ao estudio do programa para presentar a súa nova novela, ‘Vivir sendo libre’, en que a autora galega mestura a ficción coas súas experiencias persoais. ‘Vivir sendo libre’ narra a historia dunha moza que sofre por ser deixada polo seu mozo. Aos poucos irá descubrindo que todo pasa por algo e que o amor empeza por un mesmo. ECG