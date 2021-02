‘O mellor furancho do mundo’, na TVG

A Televisión de Galicia (TVG) explicará esta noite que características ten que ter O Mellor Furancho do Mundo. Neste programa especial, os espectadores descubrirán que os furanchos son un dos segredos gastronómicos mellor gardados de Galicia. Por iso, a primeira norma deste club é non falar del, pero sempre estar moi atentos a vivendas con ramas de loureiro penduradas das súas portas ou fachadas. Como todo o bo, os furanchos son temporais, xa que non poden estar abertos máis de tres meses ao ano. Pero moi poucos aguantan tanto tempo porque o bo viño da casa voa. A oferta gastronómica tamén é limitada, pero, aínda así, pódense atopar unha boa tortilla de patacas, empanada, carne richada, uns ovos acabados de coller do galiñeiro cunha pataca fritida, chourizo e queixo, etc.

En resumo, os furanchos ofrecen viño e boa comida caseira, todo nun ambiente ben enxebre, pero ademais tamén hai algúns con fío musical, xa que se poden atopar neles grupos de gaitas ou cantautores improvisados que amenizan e poñen a festa nos xantares ou ceas.

Para comezar a busca de O Mellor Furancho do Mundo, a TVG achegarase á parroquia viguesa de Bembrive, onde celebran, o 3 de febreiro, o San Brais con moita música e percorrendo os 20 furanchos da zona.

Por outra banda, hoxe tamén na TVG, A revista, contará coa presenza no estudio dun Xeneral e dun Correo da Ulla e conectará en directo coa Asociación do Entroido As Bonitas, de Cartelle. Ademais, Alba Mancebo achegará o máis visto durante os últimos días nas redes sociais.