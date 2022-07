O Museo do Mar de Galicia estrea unha nova área de exposición que percorre as peregrinacións marítimas

Mostra. O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado pola delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, e o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, inaugurou hoxe Camiños por mar a Compostela, a nova proposta que se incorpora como exposición permanente ao Museo do Mar de Galicia. A través dela afóndase na importancia das peregrinacións marítimas e o fenómeno xacobeo.

Como expresou o titular de Cultura, é un proxecto froito do esforzo do equipo do centro museístico e da colaboración de distintas institucións e entidades coa intención de “ofrecer unha nova proposta expositiva que reflicta a relación que une aos galegos co mar e os seus vínculos co Camiño de Santiago”. A mostra pasará a formar parte das exposicións permanentes que se poden visitar no museo, e súmase así á colección permanente, centrada na industria pesqueira galega.

Nútrese de fondos propios e conta coa colaboración do Museo das Peregrinacións e de Santiago, o da Catedral de Santiago, o do Viño de Ribadavia, o de Pontevedra, o Arqueolóxico de Ourense, así como de coleccións tanto de particulares como de comunidades relixiosas. “Esta colección permanente ilustra os grandes relatos que teñen conformado Galicia tal e como a entendemos hoxe en día, primeiro, sobre o propio concepto de peregrinación como unha viaxe de descubrimento e de reflexión e, segundo, centrándose na peregrinación a Compostela como parte dunha celebración universal de fraternidade, de espiritualidade e de solidariedade en clave galega”, indicou Román Rodríguez.

Camiños por mar a Compostela amosa a evolución da peregrinación a través da historia e pon o foco na peregrinación, co fito da Traslatio do Apóstolo por mar. Todo o percorrido acompáñase cunha serie de pezas significativas de diferentes períodos e orixes, incluíndo desde ánforas e aras da antigüidade prerrománica, ata obxectos medievais e barrocos, entre outras. ECG