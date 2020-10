O Museo do Pobo Galego acolle o ciclo Vangal 2.0

Santiago. O Museo do Pobo Galego acollerá os días 6, 7 e 8 de novembro o ciclo VanGal 2.0, un evento multidisciplinar que combinará actuacións musicais de catro artistas na Igrexa de Santo Domingos de Bonaval con coloquios e intervencións expositivas en diferentes espazos do museo.

A primeira edición do ciclo VanGal terá como protagonistas a MounQup, o proxecto da francesa Camille Hèdouin; a Faia Diaz, coa presentación do seu primeiro disco Ao cabo leirín; a Laura LaMontagne xunto a PicoAmperio na súa recolla da tradición lírica da canción galego-portuguesa; e a DJ e ilustradora Teresa Ferreiro. Todas elas artistas, que dende os seus diferentes ángulos de traballo, están abrindo novas caligrafías que van da electrónica aos ambientes íntimos no musical, cuns perfís que abarcan diferentes disciplinas artísticas e cunha intensa posta en escena.

O obxectivo da actividade será poñer o foco nestas catro figuras da reforestación folclórica a través da vangarda alternativa galega para dar a coñecer toda a riqueza das súas propostas. Antes de cada actuación terá lugar unha intervención de cada unha delas.

Nos encontros co público presentaranse as súas intervencións expositivas e servirán para afondar nas súas traxectorias e visións artísticas, para mostrar as conexións e pontes transoceánicas con outras culturas e para evidenciar a trasmisión dunha Galicia políglota, feminina e actual. ECG