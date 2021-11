O orzamento da CRTVG medra un 10% en 2022 e chega ata os 121 millóns

Santiago. O director-xerente da Área de Xestión Corporativa da CRTVG, Miguel Rodríguez Barrio, compareceu este mércores no Parlamento de Galicia para presentar o orzamento da Corporación correspondente a 2022, orzamento por importe de 121 millóns de euros, medrando un 10% xa que no ano pasado foi de 110 millóns. En comparanza co exercicio actual, esta previsión reflicte un incremento, debido á controversia arredor do IVE que afecta os servizos públicos de comunicación audiovisual en España, e “que fixo preciso consignar unha dotación de crédito específica no epígrafe de “Tributos” por un importe de 10,5 millóns de euros coa finalidade de prestar cobertura orzamentaria a esta problemática fiscal”, explicou Miguel R. Barrio. Xa que logo, en termos de importe, o orzamento reflicte un importante incremento, pero en clave de xestión (xa que eses 10,5 millóns están asignados a Tributos) os valores orzamentarios mantéñense estables e consontes cos do exercicio actual.

Na súa intervención sobre o futuro exercicio, Miguel R. Barrio salientou que a CRTVG traballa centrada na audiencia e no compromiso social, co activo corporativo que encarnan os seus traballadores. Nesta liña explicou que “o orzamento para o ano vindeiro presenta un renovado compromiso social co fin de procurar contornos de estabilidade no emprego ao conxunto dos traballadores/as con prestación de servizos prolongada no tempo ata a completa desaparición da temporalidade”. Precisamente sinalou que unha das grandes partidas será destinada á xestión dos recursos humanos da Corporación, con 53,9 millóns de euros.

Entre as outras grandes partidas, incidiuse no investimento previsto na industria audiovisual galega, na liña deste 2021, “cun importe aproximado de 36,0 millóns de euros, o 30% do orzamento de explotación da Corporación, o cal pon de manifesto que se manteñen os niveis de actividade comercial”, dixo. Tamén cómpre sinalar que “o orzamento para 2022 pón de manifesto un feito recorrente: o alto efecto de aplicación no tecido produtivo galego. Así, máis do 90% do orzamento da Corporación RTVG reverte directamente nos traballadores e na industria audiovisual galega”.

O orzamento da CRTVG sostense principalmente coas achegas da comunidade autónoma -114,5 millóns de euros- e ingresos publicitarios que para o ano que vén se prevén en 6,3 millóns. ECG