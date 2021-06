‘O país das bandas’ levará por toda Galicia a música cun cento de concertos

EXTENSA PROGRAMACIÓN A Cidade da Cultura foi o escenario da presentación do programa O país das bandas, promovido pola Xunta de Galicia e a Federación Galega de Bandas de Música Populares co obxectivo de servir de motor para a recuperación da actividade bandística na comunidade.

Con tal fin, deseñouse un calendario de preto de cen concertos a cargo de setenta e sete agrupacións, que percorrerán Galicia entre os meses de xullo e setembro, no marco da programación cultural do Xacobeo 21-22.

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, presidiu o acto, que se contou coa actuación da Banda Artística de Merza e no que participaron, así mesmo, o director da Agadic, Jacobo Sutil, e o presidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares, Iván Estévez.

Na súa intervención, o titular de Cultura incidiu na firme aposta da Xunta por iniciativas que permitan a progresiva reactivación cultural, especialmente naqueles ámbitos máis prexudicados pola pandemia.

É o caso das bandas, que o conselleiro definiu como “as grandes depositarias da tradición musical galega, protectoras e gardiáns do noso legado inmaterial”.

Trátase dunha das iniciativas incluídas Plan de Reactivación da Cultura deseñado pola Xunta, que este verán impulsará máis de tres mil actividades por toda a xeografía galega cun investimento superior aos nove millóns de euros. Insírense, á súa vez, na programación especial do Xacobeo 21-22, cunha oferta diversificada e descentralizada que abrangue todas as manifestacións artísticas e se dirixe a todo tipo de públicos, tanto en zonas urbanas como no rural.

O concerto que a Unión Musical de Valladares ofrecerá o 1 de xullo, ás 20.30 horas, no Museo do Mar de Vigo será a primeira das 94 citas previstas inicialmente, nun programa que se estenderá por uns 80 municipios galegos coa participación de máis de 3600 músicos.

Como sinalou Román Rodríguez, este ambicioso programa requiriu tamén dun gran esforzo organizativo que permitise garantir a seguridade dos músicos e dos espectadores. Neste sentido, habilitouse un protocolo anti-covid especial para facilitar o regreso aos ensaios de cada banda cunha serie medidas que se estenderán aos propios concertos co obxectivo de avanzar na recuperación da confianza por parte do público.

Con este intenso calendario de actuacións, materialízase o convenio asinado en maio pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Federación de Bandas, mediante o que a Xunta cuadriplica a súa colaboración con esta entidade a través dun investimento de 400.000 euros. Refórzase así a colaboración con este colectivo, ao que O país das bandas lle ofrece unha plataforma desde a que aumentar a visibilidade social e reivindicar tanto a súa calidade musical como o seu labor de divulgación entre o gran público. Redacción