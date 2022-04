O Pazo de Bentraces, escenario da comedia ‘La manzana de oro’

No Pazo de Bentraces, no concello de Barbadás, o director de cine Jaime Chávarri está a ultimar co seu equipo técnico e artístico o inicio da rodaxe da súa nova película: La manzana de oro, que conta co patrocinio da Deputación de Ourense. O seu presidente, Manuel Baltar, visitou este xoves a localización. A película é unha comedia onde a meirande parte da historia transcorrerá entre os muros desta construción do século XV e que supón o regreso do cineasta á dirección. Na presentación desta película e posterior visita ao Pazo de Bentraces, Manuel Baltar estivo acompañado polo propio Chávarri, os produtores Mario Real e Xosé Zapata, e parte do elenco artístico: Marta Nieto, Sergi López, Adrián Lastra, Elena Seijo e Abelo Valis.

O presidente da Deputación afirmou que o goberno provincial seguirá receptivo a calquera proxecto que promocione Ourense, “pois cremos como ningunha outra administración no futuro do sector audiovisual e na súa capacidade para outorgar visibilidade a Ourense”. Manuel Baltar enmarcou esta nova rodaxe na estratexia que a Deputación puxo en marcha hai anos “asumindo a organización do Festival de Cine de Ourense, que este ano celebra a súa 27 edición, a aposta por converter a Ourense nun plató para a produción audiovisual, como no lugar no que nos atopamos pero tamén como calquera outro dos concellos da provincia, ou a celebración en 2023 da gala de entrega dos premios Mestre Mateo en Ourense, en alianza coa Academia Galega do Audiovisual”.

A visibilidade para a provincia, engadiu, “multiplícase coa conexión con Madrid en pouco máis de dúas horas, o que facilita o desprazamento dos equipos técnicos e artísticos”. Un aforro de tempo “que permite tamén coñecer outras bondades de Ourense como o maior potencial termal de

Europa ou un territorio irmán con Portugal, co que compartimos a fronteira máis extensa de toda España”. A estas vantaxes sumou Manuel Baltar a implantación “do programa Destino turístico intelixente, do turismo á carta, no que tamén a provincia farase famosa polas localizacións das rodaxes”.

O regreso ao cine do realizador. Con La manzana de oro Jaime Chávarri regresa ao cine tras case dúas décadas de ausencia para dirixir unha comedia “onde o humor, que parte máis de situacións, está continuamente presente”, dixo o propio director, agradecido pola oportunidade de volver a Galicia para traballar. Mario Real, produtor desta película xunto con Xosé Zapata, explicou pola súa banda que a elección de Ourense para a rodaxe ten como punto de partida “o gran apoio da Deputación e do seu presidente á cultura”, subliñando tamén as vantaxes loxísticas que achega o AVE “ao estar moi preto en tempo do centro de produción en Madrid”. Agradecemento pola aposta da Deputación cara este tipo de proxectos e “un privilexio e un regalo por traballar con Chávarri” foron, entre tanto, as palabras empregadas polas actrices e actores que integran o reparto e entre os que se atopan a ourensá Elena Seijo e o ribadaviense Abelo Valis, que grava a súa primeira película. O reparto desta película, coral, complétano actores como Roberto Enríquez, Vicky Peña, Joaquín Climent, Paca Gabaldón ou Carla Campra.

Tras a presentación da película aos medios, Manuel Baltar e a parte do equipo artístico e técnico presente en Bentraces pasearon polo exterior do pazo para coñecer algunha das localizacións da película.