O pensamento social de Pardo Bazán aflora no peche do congreso

Santiago. Tres relatorios da última xornada do congreso internacional Emilia Pardo Bazán. 100 anos despois coincidiron en destacar que o seu pensamento social e feminista a situaron como unha anticipada ao seu tempo.

“As súas denuncias e demandas foron sen dúbida todo un programa intelectual” afirmou a historiadora Isabel Burdiel que destacou que a famosa autora galega “ampliou o límite do que se podía dicir hai cen anos”.

A sesión que se desenvolveu este venres na sede do Consello da Cultura Galega(CCG) puxo de relevo as contradicións entre a modernidade do seu pensamento e o seu conservadurismo político e o seu catolicismo.

Con ela rematou unha semana na que unha trintena de especialistas afondaron no coñecemento dunha das grandes novelistas do século XIX europeo.

A historiadora Isabel Burdiel abriu a sesión cun relatorio gravado no que situou o seu legado no contexto histórico. “O seu legado quedou sepultado e foi un elo solto na historia do novo feminismo, pero non porque fose conservador, senón porque nalgúns dos seus aspectos foi moi radical e singularmente moderno”. Isabel argumentou que as críticas actuais de Pardo Bazán están desencamiñadas historicamente e defendeu que foi feminista e conservadora pero non unha feminista conservadora.

A mesa redonda da mañá situou o pensamento de Emilia Pardo Bazán no contexto do seu tempo. O historiador Ramón Villares destacou as relacións difíciles e tensas entre Pardo Bazán e o rexionalismo. “Non foron malas pero si de concorrencia e competitividade e moi pouco fecundas” apuntou.

A sesión da tarde centrouse na análise do pensamento social e feminista da recoñecida autora galega que arrincou coa intervención da investigadora Jo Labanyi.

“Emilia Pardo Bazán foi unha importante pioneira do que hoxe en día chamamos o feminismo da igualdade, a diferencia do feminismo da diferencia apoiado pola gran maioría das defensoras da muller do seu día” asegurou Labanyi que perfilou a súa intervención en analizar “a contradición máis difícil de entender en Pardo Bazán: a que existe entre o seu feminismo e o seu catolicismo evidentemente sincero. REDACCIÓN