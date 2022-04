O plan de dinamización da lectura nas bibliotecas, xa en 188 concellos

O programa de dinamización da lectura nas bibliotecas galegas Ler Conta Moito chegará este ano a un total de 188 concellos, que programarán actividades en 235 centros da Rede de Biblioteca Públicas de Galicia. A Xunta de Galicia vén de resolver a convocatoria de axudas deste ano para a que o Goberno galego destina un total de 195.000 euros.

Con esta medida posibilítase que os concellos programen un mínimo de dúas actividades polas que poderán recibir unha achega que cubra ata o 75 % dos gastos. As bibliotecas públicas poderán realizar as actividades sobre a base do catálogo Ler conta Moito 2022, de animación á lectura, que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade ten dispoñible na web. Este ano inclúe obradoiros creativos, narración oral e contacontos, actividades de escape room na biblioteca, así como dinamización a través da tecnoloxía, música, maxia ou teatro, entre outras.

A Xunta de Galicia continúa así impulsando este programa de dinamización que se desenvolve en colaboración cos concellos e que se consolida como ferramenta para a promoción da lectura. O ano pasado ao abeiro deste programa beneficiáronse 180 concellos que programaron máis de 700 actividades en 223 bibliotecas galegas.

Como se desenvolve o programa? Anualmente, a Secretaría Xeral de Cultura abre unha convocatoria pública para acoller a proposta de actividades de dinamización da lectura realizadas por profesionais ou colectivos con experiencia neste ámbito que desexen participar no programa. A partir do banco de propostas, constrúese o catálogo de actividades que resulten axeitadas para os obxectivos e requirimentos do programa.

Tanto as convocatorias e as bases para poder entrar na participación como o catálogo de actividades seleccionadas cada ano publícanse no portal da Rede de Bibliotecas de Galicia e e no Portal de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. O acceso ás actividades é aberto e gratuíto, se ben algunhas delas requiren inscrición previa, por motivos de organización.

Máis de 2 millóns de euros. Esta medida inclúese no traballo da Xunta para fortalecer o sistema bibliotecario galego cun orzamento de 2,1 millóns de euros para a actualización das coleccións e dotación de recursos electrónicos, mellora de infraestruturas dos concellos e para formación, entre outras. Ademais, a Xunta reforzará servizos e a atención de proximidade no marco do segundo Mapa de Bibliotecas Públicas de Galicia, a ferramenta a disposición dos concellos para identificar necesidades de cada municipio. As bibliotecas son tamén parte central da nova campaña institucional de fomento e promoción da lectura, que a Xunta vén de poñer en marcha para promover estes hábitos entre todos os públicos.