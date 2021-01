‘O premio’, obra teatral protagonista en Narón

CULTURA. O premio, obra da compañía galega La Quintana Teatro, chegou onte ata o Pazo da Cultura de Narón (20 horas), cita que foi parte da programación de xaneiro da Rede Galega de Teatros e Auditorios da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic). Os intérpretes Raquel Espada, Victoria Teijeiro e Xurxo Cortázar artellan esta obra escrita por Santiago Cortegoso e dirixida por Marián Bañobre, Trátase dun traballo La Quintana Teatro, Escenate y Zeena producciones coa colaboración do Centro Dramático Galego e do Concello de Madrid. Ideada como creación colectiva, O premio é unha comedia ambientada nun futuro próximo, no que o progreso tecnolóxico e a presión por lograr o éxito laboral, sentimental e social levan os cidadáns a un estado de desánimo. Foi o Mellor Espectáculo Galego para o Público da pasada edición en decembro do Vigocultura. Esta compañía coruñesa comezou a súa traxectoria hai 12 anos. redacción