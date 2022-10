O proceso creativo de Mónica Alonso ingresa na Academia de Belas Artes

A artista plástica Mónica Alonso pronunciou onte o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) nun acto celebrado no auditorio do Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL). A investigadora e terapeuta artística ingresou na institución como académica da Sección de Pintura e Gravado trala lectura do seu discurso de ingreso, titulado A arte que cura, que foi contestado en nome da Academia pola académica numeraria da Sección de Pintura e Gravado, Menchu Lamas.

Asistiron ao acto o presidente da RAGBA, Manuel Quintana Martelo, ademais doutros académicos da institución e autoridades como a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; o delegado Territorial da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez; a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez; ou a vicepresidenta da Deputación de Lugo, Tareixa Antía Ferreiro Tallón.

Manuel Quintana Martelo deu a benvida a Mónica Alonso á institución destacando que a súa disposición e traballo serán “un eficaz activo” para o futuro da RAGBA. “Se algo caracteriza a Mónica Alonso é a súa firme actitude e implicación máxima en cada proxecto, cuxo repaso xeral sinala un fío condutor tan claro como arriscado, e que ademais é a súa forma de traballo: procura, documentación, viaxes, estudo, síntese, insistencia, claridade e mesmo radicalidade”, apuntou o presidente.

Mónica López Alonso (A Fonsagrada, Lugo, 1970) centrou a temática da súa disertación no seu proceso creativo, pero non como un tema teórico elixido para o discurso, senón como un acto de amor estruturado coma se fose unha obra teatral, cos seus catro actos –nos que narra o seu proceso creativo– e os correspondentes entreactos –pingas das súas viaxes coas que evocou ao público presente no auditorio do MIHL–.

INVESTIGADORA. No primeiro acto centrouse no seu papel como investigadora en psicohabitación, termo creado por ela mesma para describir artisticamente as calidades terapéuticas dos espazos. “O espazo pode curar e niso consiste a chamada neuroarquitectura, unha arquitectura baseada na ciencia, pero que responde ás necesidades emocionais dos usuarios e onde todos os compoñentes do espazo, como son temperatura, cor e proporcións, inciden a través do deseño na percepción e no comportamento”, explicou a artista.

Co público emocionado pola súa narración, Mónica Alonso adentrouse nun segundo acto que xirou ao redor do amor, sentimento que nesta liña de traballo actúa como antídoto de doenzas emocionais. “Se o amor puidese ser transplantado, moitas destas doenzas curaríanse”, apuntou a artista.

E na terceira parte do seu discuso, Mónica Alonso falou de temperatura e angustia. Tal e como explicou, a temperatura é para ela un pracer primitivo, como o pode ser a comida ou o sexo.

MEDITACIÓN ARTÍSTICA. Aquí sinalou que comezou o seu proxecto Do frío ao calor, da calor ao frío, pasando polo temperado onde propón viaxar de lugares fríos a lugares de calor buscando desequilibrio emocional.

E xa no cuarto acto, Mónica Alonso centrou o seu relato na liña de investigación de meditación artística. “A arte acada unhas calidades terapéuticas, a arte cura”, sentenciou. A artista aplica cuestionarios para obter datos que pasa a gráficos estatísticos e interpreta artisticamente os resultados. Como terapeuta, mantén unha relación co espectador/paciente co fin de mellorar cuestións emocionais a través da cor. “A palabra terapeuta é demasiado ampla para definir o que eu fago, nin sequera terapeuta artística, encóntrome máis cómoda co termo médium que pon en contacto ao espectador coa execución da obra de arte. Mentres o científico se basea na experimentación e o terapeuta na aplicación, o médium ten capacidade creativa” –sinalou–.

INCERTEZAS. E non quixo rematar a súa intervención sen reivindicar unha atención específica para o sector da arte, especialmente para as mulleres do mundo da arte, garantindo que sexa posible consumir a produción libre para que o creador poida ter unha vida estable.

“Para min ser artista é o máximo e agradezo o feito de poderme ter dedicado durante trinta anos á creación artística, a pesares de ser unha vida chea de incertezas”, confesou.