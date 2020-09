MÚSICA. A Xunta apoia a través de FEST Galicia a programación do Revenidas en Conserva, que terá lugar do 10 ao 13 de setembro como edición especial e en formato reducido do festival que se celebra cada verán no núcleo de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa.

Trátase dun dos 13 eventos integrantes da marca impulsada pola Consellería de Cultura e Turismo, mediante a que en 2020 se lles facilita á adaptación das propostas á actual situación sanitaria, pero mantendo as características de calidade, respecto ao medio ambiente e responsabilidade social que os asocian a esta iniciativa do Goberno autonómico.

FEST Galicia patrocina o escenario onde se desenvolverán os catro concertos do cartel principal, cunha capacidade limitada a un máximo de 500 persoas e coa estrita aplicación das correspondentes medidas para garantir a seguridade de público, artistas e equipo técnico. Alí actuarán Sés e Zeltia Irevire o venres 11 e Ortiga e Dakidarría en acústico o sábado 12.

O festival, que este ano lle concede todo o protagonismo á música e á cultura de Galicia, ten preparadas tamén diferentes actividades paralelas, de balde e con inscrición previa para o control da capacidade. ECG