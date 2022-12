O Son do Camiño, nominado para los Iberian Festival Awards 2023

Un año más, los Iberian Festival Awards reconocerán en su séptima edición las contribuciones y los logros de los organizadores e interesados en la industria de los festivales de España y Portugal en 2022.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las relaciones ibéricas, optimizar, hacer crecer y llevar a cabo operativas efectivas entre los dos países. En anteriores ediciones, estos premios tuvieron lugar en Lisboa, Vigo y Barcelona. Este año, la ciudad de Maia, en Portugal, será la ciudad anfitriona de la séptima edición. Para esta próxima edición, los festivales de la promotora Esmerarte Industrias Creativas suman entre todos 35 nominaciones, destacando los festivales PortAmérica y O Son do Camiño, con 11 y 10 nominaciones.

El festival PortAmérica está nominado a las categorías: Mejor Festival Mediano Formato, Mejor Promoción Turística, Mejor Programación Cultural, Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing, Mejor Hospitalidad, Mejor Actuación en Directo (Portugal y España) por la actuación de Xoel López, Mejor Actuación en Directo (Internacional) por la actuación de Nathy Peluso, Contribución a la Sostenibilidad, Contribución a la Igualdad, Mejor Recinto por la Azucreira y Mejor Fotografía de Festival por el trabajo de Andrés Hermelo.

DIEZ CATEGORÍAS. Por otro lado, el festival O Son do Camiño, fruto de la colaboración con los también gallegos Bring The Noise, está nominado a 10 categorías de los premios: Mejor Festival de Gran Formato, Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing, Mejor Promoción Turística, Mejor Hospitalidad, Mejor Actuación en Directo (Portugal y España) por la actuación de Dani Martín, Mejor Actuación en Directo (Internacional) por la actuación de Duki, Mejor Recinto por O Monte do Gozo, Mejor Uso de la Tecnología por Weezevent y Mejor Fotografía de Festival por el trabajo de Javier Bragado.

Otro de los nominados es el Río Verbena Fest, el nuevo festival de música urbana en Pontevedra, que está nominado a 6 categorías de los Iberian Festival Awards: Mejor Festival de Mediano Formato, Mejor Actuación en Directo (España y Portugal) por la actuación de Hijos de la Ruina, Mejor Actuación en Directo (Internacional) por la actuación de Villano Antillano, Mejor Nuevo Festival y Mejor Fotografía de Festival por el trabajo de María Pol.

NOVEDADES. Por último, otra de las novedades de este 2022 en Pontevedra, Ferve Estrella Galicia, está nominado a la categoría de Mejor Festival No Musical, por su excelente programación centrada en la gastronomía y la cultura de la cerveza. Y el festival Latitudes de Vigo, otra de las colaboraciones de Esmerarte con Bring The Noise, está nominado a 7 categorías: Mejor Festival Mediano Formato, Mejor Nuevo Festival, Mejor Promoción Turística, Mejor Actuación en Directo (España y Portugal) por la actuación de Furious Monkey House, Mejor Actuación en Directo (Internacional) por la actuación de Iggy Pop, Mejor Recinto por el Muelle de Trasatlánticos de Vigo y Mejor Fotografía de Festival por el trabajo de Lino Escurís.

El público puede dar su voto a los festivales en www.talkfest.eu/ifa hasta el 16 de enero de 2023.