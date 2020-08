O ‘Telexornal Mediodía 14.30 h’ foi o espazo máis visto entre todas as canles

Santiago. Telexornal Mediodía 14.30 h da TVG, situouse á cabeza de toda a oferta televisiva na xornada de antonte. Segundo os datos de audiencia de Kantar Media, cunha media de 198.000 espectadores e unha cota de 27,5%, a primeira edición do Telexornal foi o informativo e o espazo máis visto do día, e case dobra en espectadores a seguinte canle competidora, La Sexta Noticias (100.000 AM e 13,7% de share) durante a súa emisión.

Amais do Telexornal Mediodía, cada un dos espazos da faixa informativa do mediodía (13.30 – 15.30 h) da Televisión de Galicia foron líderes de audiencia durante a súa emisión. Así, o segundo espazo máis visto do mércores, o Galicia Noticias, foi seguido por 161.000 galegos de audiencia media e obtivo unha cota de 27,2%. De novo, o espazo máis próximo en seguimento, Al Rojo Vivo (La Sexta), quedou con 61.000 espectadores de media, 13 puntos por debaixo. Neste período, o magazine informativo A Revista chegou ata o 17,4% de cota media de pantalla.

A faixa informativa do mediodía liderou, pois, as audiencias cun 23,5% de share, fronte ao 13,3% da inmediata competidora, La Sexta, e ao 13,2% de Antena 3. EFE