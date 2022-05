O V Premio á Innovación Bibliotecaria contempla os centros máis pequenos

Santiago. A Xunta vén de convocar o V Premio á Innovación Bibliotecaria co establecemento de dúas categorías que distinguen os proxectos presentados polas entidades locais de ata 10.000 habitantes e as que os superen.

O obxectivo é favorecer a participación dos espazos bibliotecarios pequenos e evitar as dificultades que poidan ter para competir con centros maiores e con máis recursos, ao tempo que se impulsa o desenvolvemento de iniciativas innovadoras nos concellos de menor tamaño.

A contía total destinada duplícase e alcanza os 6.000 euros, cunha dotación de 3.000 e o distintivo de biblioteca innovadora para cada un dos proxectos premiados.

Este galardón alíñase cos obxectivos marcados no II Mapa de Bibliotecas de Galicia, a folla de ruta aprobada pola Xunta que fai unha diagnose dos centros bibliotecarios galegos e fixa uns retos de futuro para os seus xestores.

O documento constata a positiva evolución destes centros nos últimos anos, especialmente no que atinxe á diversidade de servizos para acudir ás bibliotecas, as condicións de apertura ou recursos como wifi, postos de lectura ou as coleccións que ofrecen. Entre os retos fixa priorizar a atención ás persoas con discapacidade ou a dixitalización e innovación.

O galardón vai dirixido ás entidades locais que sexan titulares de bibliotecas ou de axencias de lectura pública integradas na Rede Pública de Bibliotecas de Galicia.

Todas poderán concorrer con proxectos ou boas prácticas xa executados e relacionados co fomento da lectura, a aprendizaxe ao longo da vida e a adquisición de competencias dixitais, a posta en funcionamento de novos servizos ou redefinición dos existentes, e a difusión da biblioteca e dos seus servizos.

A participación cidadá, cohesión social e atención á diversidade, a igualdade entre mulleres e homes e a loita contra a violencia de xénero, e a contribución aos obxectivos da Axenda 2030 non relacionados coas áreas anteriores son outros dos eidos nos que se poden enmarcar as candidaturas. Os proxectos ou boas prácticas presentados deberán orientarse a buscar resultados positivos para os usuarios e ser axeitados ao contexto local, ademais de innovadores e sostibles no tempo. redacción