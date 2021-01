Oficios e emigración, eido da nova ‘Historias de ida e volta’, do CCG

Santiago. A cuarta entrega do especial Historias de ida e volta, un proxecto web realizado polo Consello da Cultura Galega (CCG) en colaboración coa Secretaría Xeral da Emigración, pon o foco nesta ocasión nos oficios desempeñados polos emigrantes nos países de acollida. Fotografías de operarios da construción, limpadores, fogueiros nos ferrocarrís, cargadores nos peiraos, choferes ou empregados no servizo doméstico son algúns dos traballos que documenta esta nova entrega. Esta iniciativa dixital pretende contribuír á difusión de materiais que custodia o Arquivo da Emigración Galega (AEG) para visibilizar o fenómeno migratorio.

A cuarta entrega leva por título Traballando e está centrado en amosar os traballos desempeñados polos homes na emigración Malia a que a inmensa maioría das persoas que decidiron emigrar de Galicia cara a América procedían do mundo rural, ao chegaren aos países de destino, lonxe de instalarse no campo, acabaron aveciñándose nas emerxentes cidades, que lles ofrecían maiores posibilidades de emprego e obter beneficios económicos a curto prazo. Operarios da construción, limpadores, fogueiros nos ferrocarrís, cargadores nos peiraos, choferes ou empregados no servizo doméstico, sen esquecer aqueles que seguiron preferindo o mar como medio de subsistencia son os traballos que desempeñaron dado o seu escaso nivel de formación. O especial apunta que os emigrantes “destacaron no pequeno comercio de alimentación e na hostalaría, sendo habitual que os seus negocios familiares pasasen ás mans dos fillos ou sobriños reclamados á terra, retroalimentando deste xeito o proceso migratorio”.

Nesta ocasión amosan algúns oficios desempeñados principalmente por homes. A muller galega tamén foi protagonista no fenómeno da emigración, realizando diversas ocupacións, ás que dedicarán un especial monográfico máis adiante.

Todas as imaxes e documentos que se expoñen forman parte do patrimonio fotográfico e documental que se conserva e salvagarda no Arquivo da Emigración Galega. Moitas delas forman parte de coleccións particulares que a cidadanía doou á institución, un proxecto que está permanente aberto para os que queiran colaborar. ecg