Omar Montes máis Mari Costas, convidados hoxe de Piñeiro en ‘Bamboleo’

Santiago. Xosé M. Piñeiro e o equipo do Bamboleo chegan este sábado á súa cita cos espectadores da TVG coas enerxías repletas.

Uns dos momentos estelares da noite viviranse grazas ás actuacións de Omar Montes, cantante que está triunfando no mundo da música entre a xente nova coas súas propostas de rap, trap e reggaeton.

Chega disposto a participar nos xogos que lle proporán Claudio Pan e Tamara Pérez, os colaboradores do programa. Por suposto, comentará o seu ascenso meteórico no mundo discográfico e televisivo e non faltarán as sorpresas, algunha delas en forma de interesante colaboración.

A cantante ourensá Mari Costas presentará no programa o seu segundo traballo en solitario Agradecida, do que esta noite interpretará Ese ollos de soñador.

Despois de formar parte dalgunhas das mellores orquestras galegas, medra agora como solista, unha carreira en que xa recolleu importantes premios e vai a máis como voz emerxente. ECG