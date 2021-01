Omar Montes, protagonista hoxe no ‘Bamboleo’ da TVG

Xosé M. Piñeiro e o equipo do Bamboleo chegan este sábado á súa cita cos espectadores da TVG coas enerxías repletas para ofrecer un programa cheo de festa e diversión. Uns dos momentos estelares da noite viviranse grazas ás actuacións de Omar Montes, cantante que ten 3,5 millóns de oíntes ao mes en Spotify e está triunfando no mundo da música entre a xente nova coas súas propostas de rap, trap e reggaeton.

O artista de Pan Bendito non só interpretará éxitos como Alocao ou Morena, xa que Omar Montes chega a Bamboleo disposto a participar nos xogos que lle proporán Claudio Pan e Tamara Pérez, os colaboradores do programa. Por suposto, comentará o seu ascenso meteórico no mundo discográfico e televisivo e non faltarán as sorpresas, algunha delas en forma de interesante colaboración.

A cantante ourensá Mari Costas presentará o seu segundo traballo en solitario, Agradecida, do que esta noite interpretará Eses ollos de soñador. Despois de formar parte dalgunhas das mellores orquestras galegas, Mari triunfa agora como solista, unha carreira en que xa recolleu importantes premios.

A emblemática orquestra Los Satélites traerá a verbena galega ao escenario do Bamboleo presentando novos temas e no Dirtidansi veranse dúas sorprendentes exhibicións de jive e chachachá a cargo dos campións galegos Carlos Casal e Marta Castaño.

Noelia Rial e Yago Martínez serán os protagonistas da sección do Agora ou Nunca. Os dous amosarán os seus dotes para a canción entoando unha versión de El sol no regresa, de La 5ª Estación, e Por fin, de Pablo Alborán. No karaoke de A Jrileira participarán Tere, do Club de Balonmán Poio Artai, e Gonzalo, do club DH Galicia de Sarria, co tema Si tú la quieres, de David Bisbal e Aitana. A continuación, faranse acompañar polos seus compañeiros para adiviñar intérpretes e facerse co premio.

Tamén hai premio na ‘ITV do Amor’, que pode ser para un concursante do público se adiviña quen é realmente a parella de Mara. Seguro que concursantes e colaboradores botan unhas risas coas respostas dos participantes e máis estando Isi polo medio.

É un dos espazos de maior sona na grella da canle pública galega pola sua mistura de boa música e entrevistas.