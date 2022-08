Peche en A Pobra dos actos por García Martí

Un dos referentes literarios da Pobra do Caramiñal é Victoriano García Martí, fillo predilecto da localidade, quen destacou pola súa faceta como escritor e xornalista. Por iso, a Asociación de Periodistas de Santiago desenvolveu ao longo deste 2022 unha serie de actos de homenaxe que se clausurarán na vila natal do intelectual.

Coa colaboración da administración local pobrense e o apoio do diversas entidades coma o Ateneo de Santiago, organízase para o 27 de agosto un roteiro teatralizado por lugares do núcleo urbano vinculados á súa traxectoria vital e profesional, que se efectuará tras unha recepción institucional ás persoas asociadas á sociedade xornalística.

A concelleira da Cultura, Patricia Lojo (PSdeG-PSOE), xunto co presidente da referida institución xornalística, Luis Menéndez, e a técnica do Museo Valle-Inclán pobrense, Araceli Abad, explicaron que o percorrido partirá dende a casa consistorial, arredor das 12.30 horas, da man do actor Roberto Leal.

Estará aberto a todo o público, sen necesidade de inscribirse con antelación. Ofértase así a posibilidade de coñecer máis de preto e cunha compoñente lúdico-formativa a figura dun veciño ilustre.

Para facilita-lo acceso da cidadanía compostelá a esta cita, a referida asociación pon a disposición un autobús que unirá ámbolos concellos. Será preciso poñerse en contacto no teléfono 689686924.

A edil quixo agradecer este tipo de iniciativas que contribúen a visibilizar e divulga-la figura e legado dunha persoa que tanto aportou ao mundo da cultura dende diversas vertentes.