‘Os brancos segredos do seu ventre’: un catálogo galego na feira de Arco

ARTE. A Xunta presentou de Arco o catálogo da exposición do gaiás Os brancos segredos do seu ventre, publicación á que lle deu categoría de “peza artística”.

Na presentación en Arco, o secretario xeral de cultura da Xunta, Anxo M. Lorenzo explicou polo miúdo o contido do catálogo, no que xunto cun relato argumentando da comisaria sobre os diversos eixes nos que se apoia a exposición, acompáñalle un texto de Ignasi Aballí, “que se aproxima ao igual có catálogo á categoría de peza artística”, enfatizou. Ademáis, atribuíu esta consideración de arte ao deseño do catálogo que correu a cargo de Santiago Carballal.

Na súa intervención, Anxo M. Lorenzo incidiu en que o catálogo de Os branco segredos do seu ventre permitir gozar “de forma inusualmente visual“ da proposta cromática de 53 obras que fai a comisaria na súa selección para esta mostra da Cidade da Cultura de Galicia e puxo en valor que se complete con fichas dos 170 artistas que forman parte da colección de Carlos Rosón “para, desta forma, reflectir dun xeito máis preciso a súa paixón como coleccionista”.

A mostra está ata o 5 de setembro na Cidade da Cultura e nela amósase unha selección cromática de obras dos fondos da Fundación Rosón de Arte Contemporáneo. ECG