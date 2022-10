Os ‘Broken Peach’ e Ángela Carrasco actuarán no ‘Luar’

O último Luar do mes de outubro contará coa presenza da cantante dominicana Ángela Carrasco, unha das mellores voces da canción en español e unha das divas de América Latina durante os anos 70 e 80.

Outra das actuacións desta noite será a do grupo vocal feminino Broken Peach. A estética, o toque persoal que lles achegan ás versións e as súas voces harmónicas son garante de moita diversión nas actuacións desta banda viguesa de rock & soul, que está a revolucionar as redes coa súa peculiar homenaxe a Halloween. O grupo lanzouse a versionar Don´t you want me, dos británicos Human League. Se ben recorren de novo ao pop electrónico dos 80, sorprenden cunha volta de torca á idiosincrasia da véspera de Todos os Santos.

Polo escenario pasarán tamén o grupo de voces Sons de Celeiro, que fixo dez anos de traxectoria musical e está a preparar o seu terceiro disco, a orquestra Magos e Queiman Folki, o novo espectáculo do Bruxo Queimán, que leva a outra forma de vivir e a outro xeito de sentir o rito ancestral da queimada.

Ademais, o espazo da TVG presentado por Xosé Ramón Gayoso e Trisha Fernández contará este venres con dous representacións folclóricas doutros lugares de España e do mundo: Los Tenampas, grupo mariachi navarro ao máis puro estilo de México e a Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves, que ten como obxectivo a transmisión do folclore e as tradicións cántabras.

Luar non se despedirá sen ofrecer unha nova entrega do concurso de talentos musicais Recantos, en que hoxe lles chega a quenda a Arián, procedente de Bergantiños, e a Inés, representante da comarca Ourense central.

A REVISTA. Un de cada catro adolescentes entre os 13 e os 15 anos consomen tabaco en España, un dos países do mundo cunha prevalencia crecente de mozos que fuman, segundo alerta o Grupo Español de Cancro de Pulmón, que impulsou unha campaña para concienciar dos riscos. Para falar desta preocupante realidade, o programa A Revista recibirá hoxe a xefa do servizo de Pneumoloxía do CHUAC, Carmen Montero, que falará tamén do falso mito das alternativas saudables ao tabaco, como o cigarro electrónico, que tamén resulta prexudicial.

Precisamente para controlar o inicio temperán dos fillos e fillas no consumo de tabaco ou de drogas cada vez son máis os pais e nais que recorren a detectives privados, como explicará no estudio Alejandro Ríos, profesional deste sector.

Por outro lado, o programa da TVG contará coa presenza do showman vigués Alberto Cunha, fan declarado de Elvis Presley, que, con motivo do 45 aniversario da morte do rei do rock, promove unha lembranza moi especial: a creación dunha banda co seu nome, The Elvis Connection. Cunha estará acompañado á batería polo seu irmán Andrés, que tocou estes últimos anos con Siniestro Total; por David Vázquez, de Moon Cresta, ao teclado; Chus de Silva, ao baixo, e Paolo Castro, á guitarra.

CLAC. O programa presenta esta semana unha película pensada desde Galicia, pero coa ollada no outro lado do mundo: Migas de pan, que trata sobre a represión da ditadura uruguaia dos anos 70 e 80, dende unha óptica claramente feminista.