“Os emigrantes galegos substituímos aos escravos negros”

Afonso Eiré afirma ao final da súa novela “Ausentes” que “a emigración está presente desde a miña primeira acordanza”. Tamén que soubo antes de Bos Aires ou a Habana ca Madrid ou Barcelona. Logo coñeceu a emigración de moitos outros xeitos, realizando traballos, reportaxes, tendo contacto cos emigrantes que pasaron o mar e tamén os Pirineos ou, aínda, Pedrafita ou a Canda. Conforma así un retrato dos esquecidos, dos que morreron na diáspora, dos que regresaron dela, ricos ou pobres, dos que quedaron aquí e sufriron tamén a emigración, pois a emigración non son cifras, números, senón un estado colectivo que marca a Galiza toda. A Ausencia.

Por que a estas alturas se lle ocórreo escribir sobre a emigración?

Porque a historia da emigración galega aínda non está contada. Se os galegos coñecésemos a historia da nosa emigración, Galiza sería outra. Nós non somos un pobo emigrante por gusto como contan os relatos oficiais, senón á forza, obrigados por determinadas políticas do Estado e polos paus da clase dirixente galega coa española.

Galiza era unha nación próspera até mediados do século XVIII, non hai máis que ver os pazos ou as igrexas que se levantaron. Non hai máis ca mirar a Compostela e as súas principais prazas. Compostela da a idea do que era a Galiza daqueles anos.

Daquelas Galiza triplicaba os habitantes de Cataluña, cuadriplicaba os de Madrid e mesmo tiña máis habitantes que a grande Andalucía. Tamén era moito máis próspera ca Suíza, unha pequena nación rural que morría literalmente de fame e que tiña case a metade da súa poboación emigrada, fornecendo de prostitutas a media Europa.

A Facultade de Xeografía e Historia de Compostela viviu de costas á realidade galega. Que non existisen estudos sobre a emigración é a constatación dese desleixo, aínda que haxa profesores que presuman do seu galeguismo. Dixo o catedrático de Historia Moderna Isidro Dubert: “algún día haberá que explicar por que a historia de Galicia non se ensina na USC até chegar até o terceiro ano de Grao de Historia ou porque as tres materias referidas a ela nese grao son apenas o 7% do total das existentes no seu plan de estudos”.

Pero vostede non é historiador, senón xornalista...

Si, e como xornalista sempre me deu por contar aqueles temas aos que hai xente que non lle gusta que se conten. Coa emigración pasou sempre iso: fíxose un relato de ficción para non enfrontar a realidade, como foi no caso de Italia. Os primeiros interesados foron os nosos xornais, que se editaban na Galiza, non así os que se editaban na emigración, pero non chegaban aquí.

E foi así, é así, porque as clases dirixentes galegas se lucraron da emigración e porque o Estado español saíu adiante, enxugando o seu déficit grazas ao diñeiro dos emigrantes, máis do 50% dos emigrantes galegos. A emigración está na cerna tamén do Estado franquista, no seu desarrollismo. A emigración non foi un feito atávico ou casual, senón algo programado, incentivado como Política de Estado. Houbo tempos que non emigraba quen quería, senón quen podía.

Non me contestou o porqué decidiu agora escribir este libro...

Hai máis de vinte anos, cando publiquei “O Coxo de Vilarelle”, un amigo pediume que escribise unha novela sobre a emigración, a novela da emigración dicía el. Pensaba que eu era quen de facer unha grande novela sobre este tema que faltaba na narrativa galega.

Eu aceptei a proposta, pero díxenlle que non a escribiría até que cumprise os 65 anos. Non me consideraba aínda preparado para acometer esa encomenda.

Neste tempo, investiguei, realicei dous traballos sobre a emigración en Chantada, tiven acceso aos arquivos da Banca de Soto, que se montou e converteu no Banco de Galicia grazas a emigración... Realicei numerosas reportaxes falando con emigrantes e relatando aos seus múltiples peripecias e vicisitudes... Coñecín a moitos exiliados... Teño unhas dez libretas grandes de apuntamentos e de historias da emigración.

Durante este tempo tamén comezaron a publicarse libros sobre a emigración, novelas como as de Xelís de Toro, como as de Xavier Alcalá, María Xosé Porteiro, Rosario Cereixo, Ramón Nicolás ou o multipremiado Xesús Fraga. E tamén os traballos historiográficos de Raul Soutelo, Antía Pérez e Isidro Dubert, que son básicos para ter unha perspectiva axeitada. Todo isto condicionou a miña novela, converténdoa aínda nun reto maior.

Vostede pensa logo que a emigración aínda non está reflectida como se merece?

Penso que os únicos que entenderon axeitamente a emigración galega foron os poetas, comezando por Rosalía. Eles souberon contarnos o cerne desa traxedia e, tamén, realizaron a denuncia do que significaba, tanto para as persoas coma para a nación, para Galiza enteira. O día que as galegas e os galegos coñezan o que foi a emigración, o día en que se estude e explique nas escolas e nos institutos, ese día producirase un cambio radical, un cambio total na mentalidade galega, e, por ende, en Galiza.

Cre que Ausentes vai contribuír a iso...

Se non o pensase non o tería publicado. Modestamente creo que algo podo aportar, sobre todo cunha visión da emigración diferente. A emigración non son números de remesas de emigrantes, xente que se marcha, xente que volve... A emigración é, sobre todo, un estado persoal, pero non só dos que marchan, senón tamén dos que quedan, dos que volven, dos que triunfaron e dos que nunca máis se soubo. Dos que quedaron aquí, dos “orfos de vivos” e tamén das súas avoas e avós que os criaron. Do desgarro que se produciu. Cantos saben dos suicidios das avoas as que lle sacaban os fillos cando volvían para ir vivir cos seus pais? Esa e unha traxedia da que non se fala. Cantos saben dos fillos que non queren aos pais porque non se criaron con eles. Cantos saben destes conflitos presentes aínda hoxe.

Eu quixen resumilo nunha verba, que lle da título ao libro: Ausentes.

O libro é ficción ou unha novela histórica?

Como diría Unamuno “é unha novela de ideas”. As personaxes son todas inventadas, os datos son certos, froito do rigor xornalístico, diría. Pero eu ao que máis importancia lle dou nesta novela son aos sentimentos. Sentimentos que son difíciles de explicar nunha entrevista, é preciso ler o libro, meterse dentro da personaxe, emocionarse... Chorar como choran moitos ao léela, porque se senten reflectidos. Penso que, cada lectora se verá reflectida nunha das múltiples personaxes e, senón é na primeira persoa, pode pórlle nome e cara a moitos deles. Porque a emigración marcou a todo Galiza. Din os estudos que por dada emigrante que se vai, hai máis de cen persoas que sofren esa emigración.

Por iso apostei por unha novela con estrutura coral, con catro personaxes principais pero moitos secundarios que, nunha especie de monólogo, nos contan tamén os seus sentimentos. Aí cobran protagonismo as mulleres, esas persoas moitas veces tan esquecidas cando se fala da emigración. Poida que fosen as que máis a sufriron e tamén as que, en determinadas épocas, sacaron o pais adiante. Pero na novela tamén está presente outra visión, a daqueles que fixeron cartos mandando aos galegos alén mar.

Cantos saben que foron os mesmos negreiros, a maioría cataláns afincados na Coruña, Vilagarcía ou Vigo, os que recrutaban a finais do século XIX aos galegos e os mandaban nos mesmos barcos e en iguais condicións que o facían cos escravos negros. Cando España decretou, con moito retardo, o fin da escravitude, os galegos substituímos aos negros, porque costabamos menos e éramos moito máis rendíbeis. Así está reflectido na contabilidade de negreiros como o afastado Feixóo, tres veces deputado.

E tamén hai que falar doutros galegos emigrantes que cando regresaron trouxeron o progreso sobre todo ás cidades galegas. As rúas do centro das cidades están cheas de nomes de emigrantes que ninguén sabe que o foron.