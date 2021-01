Os galardóns do libro galego serán os Follas Novas nesta VI edición

Santiago. A sexta edición dos premios que recoñecen todas as actividades arredor do mundo do libro en Galicia está en marcha estreando un nome ligado ao nacemento mesmo do libro na nosa comunidade. A partir desta edición, os galardóns que se coñecían como Gala do Libro pasan a denominarse Premios Follas Novas do Libro Galego, en homenaxe á grande obra de Rosalía de Castro publicada en 1880.

As tres entidades convocantes, Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de Editoras e a Federación de Librarías de Galicia iniciaron esta semana o proceso de selección das obras finalistas.

Na celebración destas distincións colaboran o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña, a Xunta e Cedro.

Esta sexta edición dos premios do libro galego estará marcada, como estivo a anterior, pola situación pandémica que vive o mundo, de maneira que todos o procesos de elección das distincións serán virtuais, incluíndo a gala dos denominados Premios Follas Novas que, só en caso de melloría manifesta da situación na nosa comunidade autónoma, podería celebrarse de maneira presencial.

Os premios Follas Novas dos Libro Galego queren poñer en valor todas as actividades relacionadas co mundo do libro en Galicia, desde a creación literaria ata a edición e as distintas iniciativas arredor deste sector.

Esta sexta edición terá como protagonistas a autores e autoras, títulos e iniciativas desenvolvidas durante o ano pasado, un exercicio especialmente difícil para todo o sector que se viu especialmente afectado pola situación de crise sanitaria derivada da pandemia do coronavirus desde o pasado mes de marzo.

Nesta edición, os premios manterán o mesmo número de categorías e o sistema de elección, cunha primera fase preliminar na que cada asociación escollerá aos seus candidatos nas distintas categorías e, a partir de aí, un xurado designado polas asociacións convocantes será o encargado de escoller tres títulos para ser finalistas en cada unha das categorías e, finalmente, a elección dos premiados en cada apartado.

En total, son quince as categorías que se escollen neste galardón. Ademais destes apartados, na gala de maio tamén se fará entrega dos tres premios honoríficos: o do escritor/a galego/a universal, o premio a edición e o premio á librería. Unha gala que está previsto que teña lugar o próximo 15 de maio no Teatro Principal de Compostela.

En canto as categorías contempladas nos Premios Follas Novas do Libro Galego, trátase do galardón á obra de ensaio e investigación, á obra de divulgación, á de narrativa, así como á obra infantil e a distinción para a mellor obra xuvenil.

Ademais, tamén están contempladas as categorías do mellor libro ilustrado e o de banda deseñada.

Os organizadores inclúen así mesmo unha distinción específica para a considerada mellor iniciativa bibliográfica, a mellor obra traducida, o libro de poesía, o libro de teatro e o mellor editado.

E, por último, haberá un recoñecemento para á iniciativa cultural ou de fomento da lectura máis destacable, o mellor proxecto literario na rede e pecharán os premios o que recoñece a traxectoria dun profesional en xornalismo cultural. redacción