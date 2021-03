Os hematiños, nova colección de álbums ilustrados

Edicións Xerais de Galicia achégase ao prelectorado e lectorado inicial con dous artefactos en cartoné da autoría de O Hematocrítico cunhas ilustracións figurativas de Alberto Vázquez. Os dous títulos, O meu irmono e Un can, conteñen breves textos moi poéticos, con humor e uns debuxos que os complementan e permiten saber máis e gozar das actividades de dous animais.

En O meu irmono, Marta conta que seu irmono é rarisímo, pois está cuberto de pelo, sempre vai espido, só come bananas, súbese aos semáforos e colle piollos, aínda que os maiores cren que a rara é Marta.

En Un can preséntase o can Moncho que vive nunha casiña, come ósos e penso, xoga cos seus amigos e traballa coidando ovellas. Por iso, parécese a elas e fai desconfiar aos amigos, outros animais, de que sexa verdadeiramente un can, aínda que consegue que o identifiquen. Dous breves relatos moi atractivos sobre o mono e o can, familia da cativada.

