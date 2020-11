“Os postulados de Nós seguen válidos e vixentes”

As catro fundacións que defenden o legado de Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Losada Diéguez e Castelao, recibiron o Premio Otero Pedrayo 2020, nun acto celebrado no Paraninfo do Instituto Otero Pedrayo de Ourense.

Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, quen entregou os galardóns xunto ao delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, dixo no seu discurso que o pulo, o espírito e os postulados da Xeración Nós: unha terra, un pobo e unha fala, “perviviron ata a transición democrática e foron os alicerces que urdiron o noso autogoberno; hoxe seguen a ser válidos e vixentes. Todas as forzas políticas galegas deben telos moi presentes, non só como legado, tamén como camiño”.

Neste sentido, o presidente Baltar destacou que “esa foi a motivación da proposta da Deputación de Ourense: honrar a quen honra. Contribuír a unha maior difusión das obras e do fecundo labor patriótico de Vicente Risco, de Antón Losada Diéguez, de Ramón Otero Pedrayo e de Alfonso Rodríguez Castelao, a través das súas respectivas fundacións que, con encomiable traballo, nos achegan –sobre todo á mocidade actual– á vida e os libros duns homes irrepetibles. E tampouco quixemos esquecer a memoria do pai da nosa arqueoloxía, Florentino López-Cuevillas e a palabra do poeta da Raza, Ramón Cabanillas”.

A proposta para o galardón desta edición fora formulada, precisamente, por Manuel Baltar na reunión do xurado, na que defendeu “o esforzo e dedicación que levan a cabo estas fundacións para manter vivo o pensamento e a obra destes grandes das nosas letras, intelectuais da Xeración Nós, que puxeron a Galicia en Europa”, afirmou Baltar.

No seu discurso, o venres, o presidente da Deputación de Ourense dixo que para o goberno provincial “este acto de entrega dun galardón instaurado en 1977 por iniciativa das catro deputacións de Galicia adquire unha significación especial. Hai cen anos e nesta cidade, aparecía, “pra ledicia de todos e pra ensino de moitos”, Nós, o Boletín Mensual da Cultura Galega, Órgao da Sociedade Galega de Pubricaciós”.

“Se a esta conmemoración lle engadimos a emoción de celebrala neste paraninfo, no Instituto no que estudaron tres dos grandes ourensáns daquela xeración, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo e Florentino López-Cuevillas e no que tamén foron profesores Antón Losada Diéguez e o propio Otero Pedrayo, non esaxero se afirmo que estamos facendo historia”, expresou Manuel Baltar, engadindo que “a ourensanía, como a definiu Luís González Tosar, constitúe unha peculiaridade, o noso sentimento de pertenza á Terra Nai, parte substancial desta nación cultural que chamamos Galicia, estendida por todo o mundo. Os ourensáns experimentamos ese sentimento alí onde nos atopemos, dentro ou fóra, e manifestámolo sempre con orgullo”, afirmou Baltar.