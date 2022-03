Os premios Rodolfo Prada á xestión xultural contarán cos relatorios de Manel G. Piñero e de Mariana pineda

Galardóns. A Ourense ICC Week, organizada pola Deputación de Ourense, mantén aberto o prazo da quinta edición do Premio Rodolfo Prada á Xestión Cultural ata o próximo 11 de abril.

Este galardón que entrega a Deputación de Ourense busca premiar o traballo cotián dos xestores de iniciativas culturais, tanto profesionais como aficionados. Concederanse tres categorías: aos proxectos promovidos por persoas físicas (tanto profesionais como voluntarias) ou por colectivos, cunha dotación económica de 3.000, 2.000 e 1.000 euros, así coma unha escultura conmemorativa e un diploma acreditativo. O prazo para a presentación de candidaturas por parte de persoas físicas, colectivos culturais ou institucións públicas ou privadas do ámbito cultural, remata o 11 de abril. Este premio é o único en Galicia con dotación económica destinado a recoñecer exclusivamente a grande importancia que ten o traballo dos xestores nas industrias culturais e creativas. O xurado, composto por profesionais deste eido, conta con representación da Deputación de Ourense, da Xunta de Galicia e da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, unha entidade amplamente recoñecida no sector cultural e creativo.O xurado fará público o ditame nos días previos a oitava edición da Ourense ICCWeek.

O acto de entrega terá lugar o xoves 28 de abril, no Centro Cultural Marcos Valcárcel, dentro da programación desta nova edición e contará con dúas intervencións de relevancia no mundo da xestión, que abordarán distintas cuestións que afectan aos profesionais deste ámbitos. Comezará a xornada, ás 20,00 horas, o relatorio do profesor de Economía na Universidade de Barcelona Manel G. Piñero -que falará de “Innovación na xestión da cultura, reflexión e experiencias”-, continuando Mariana Pineda Carbó, directora da Fundación Contemporánea. ECG