Os Premios Xerais repartirán ata 30.000 euros entre os gañadores

Vigo. O xurado tivo a súa primera reunión o 3 de decembro para a selección das obras finalistas dos Premios Xerais 2021. Trala selección será o sábado 11 de decembro a partir das 12.00 horas, no museo de Meirande de Rande, cando se faga público o verecdito dos premios. O acto de entrega, por mor da pandemia, será na modalidade de streaming onde se entregarán os 30.000 euros distribuídos en partes iguais nas seccións de novela, literatura xuvenil e literatura infantil.

O xurado da XXXVIII edición do Premio Xerais de Novela, dotado con 10.000 euros, ao que concorren 44 obras é formado por María López Suárez (filóloga, correctora e tradutora), Iria Veiga Ramos (médica psiquiatra e divulgadora científica), Francisco Novo (xornalista da TVG), Irene Pin (xornalista e creadora audiovisual), Rosalía Grandal Montero (profesora de ensino secundario) e Xosé Manuel Moo Pedrosa (secretario do xurado), en representación de Xerais, con voz e sen voto, acordou declarar finalistas as obras literarias presentadas baixo os lemas: O negociador, Seres queridos e Tritón.

O xurado da XIII edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, dotado tamen con 10.000 euros, ao que concorren 14 obras e formado por Antía Paz Cabezas (xornalista), Violeta Meléndrez Doval (bookstagramer), Damián Alonso Lorenzo (formador artístico) María Rúa Rodríguez (creadora de contidos e estudante), Nee Barros Fernández (dramaturgue, poeta e estudante) e Ramón Domínguez Veiga (secretario do xurado), en representación de Xerais, con voz e sen voto, acordou declarar finalistas ,das 14 hitorias presentadas, as obras baixo os lemas: Cráter, Elefante, Irracionais e Meirás.

E finalmente, o xurado da XXXVI edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, dotado con 10.000 euros, ao que concorren 26 obras e formado por Bea Campos (actriz e contadora), Marta Fernández Carneiro (mestra e membro da asociación Espazo Lectura), Irene Pérez (estudante e bookstagramer), Iván R. (ilustrador), Daniel Portela (estudante de xornalismo e coordinador dun club de lectura xuvenil) e Anaír Rodríguez (secretaria do xurado), en representación de Xerais, con voz e sen voto, acordou declarar finalistas as obras presentadas baixo os lemas: Fóra a alma, O neno de lume e Protectora de espíritos.

O elenco de autores terá que esperar ate o sábado para asistir á ceremonia en estreaming onde recollerán os seus respectivos premios literarios nesta XXXVIII edición do Premio Xerais. ECG