Óscar Cabana Picado gaña o certame de arte

LUGO. Na sala de exposicións da delegación territorial da Xunta en Lugo, ven de reunirse o Xurado do XXXI Icertame de arte José Domínguez Guizá, convocado polo Centro Cultural do mesmo nome, promotor do Belén Electrónico begontino, formado por María José Gómez Rodríguez, Xefa territorial de Cultura de Lugo; Aurelia Balseiro García, Directora do Museo Provincial de Lugo; Manuel Gulín Rodríguez, pintor; Gonzalo Sánchez Folgueira, pintor; e Xulio Xiz, xornalista, en representación do Centro Cultural convocante. Por unanimidade, o xurado acorda destacar a alta calidade das obras participantes no Certame, e conceder o galardón de arte, dotado con 1.500 euros e estatuíña de Sargadelos, á obra Avda da Muralla (Lugo), de Óscar Cabana Picado, de A Coruña. O premio será entregado o día 29 no peche de O Nadal en Begonte. ecg