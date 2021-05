Ourense: berce e pulo da Casa da Lusofonía hoxe

CULTURA. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, destaca en declaracións á canle Nós TV nunha reportaxe que analiza a lusofonía desde os puntos de vista histórico, cultural e político que o feito de que Ourense vaia acoller a sede mundial da Casa da Lusofonía “situará á nosa provincia como referente da cultura lusófona no mundo, coa lingua, a historia e a identidade como canles de unión de xentes e territorios”, expresa. Baltar, impulsor desta iniciativa, asinou hai semanas co secretario xeral da Associação Impulsora da Casa da Lusofonía, Xosé Carlos Morell, un convenio de colaboración que permitirá instalar en Ourense a sede da Casa da Lusofonía, dentro da rede de instalacións destas características do Ministerio de Asuntos Exteriores e a Unión Europea. O presidente do goberno provincial destaca que esa relación, “a nivel lingüístico, cultural, identitario, social e económico que teñen organizacións tan potentes como as de países con lingua portuguesa, fai que este proxecto transcenda fronteiras e sexa aglutinador de culturas e sociedades”, e destaca o papel da Associação Impulsora da Casa da Lusofonía, que quere artellarse tendo en conta precedentes como a Casa de América en Madrid (1992), a Casa Asia en Barcelona (2001), a Casa África en As Palmas (2006) ou a Casa Árabe en Córdoba (2006). ECG