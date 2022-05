Ourense como exemplo de planificación cultural na celebración de Paternalia

Ourense. O presidente da Deputación de Ourense preside a Asemblea Xeral da Asociación de Cidades Históricas Termais de Europa ( EHTTA) que se celebra desde este martes e ata o venres, en formato presencial e telemático, na localidade barcelonesa de Caldes de Montbui. Un encontro no que participarán os representantes dos 51 sitios termais máis importantes de Europa pertencentes a 18 países e que chega no momento adecuado “para potenciar as relacións da rede termal europea alén do Atlántico”, asegura Manuel Baltar. A cita na histórica vila catalá “servirá para imprimir unha nova velocidade á asociación, falar da etapa poscovid e da importancia que deben adquirir os balnearios, as súas augas mineromedicianales e as cidades e vilas que posúen este recurso, non só desde o punto de vista turístico senón como fonte de saúde”, sinala Baltar.

O presidente da EHTTA explica que a asemblea permitirá deseñar un plan estratéxico de actuación, tanto para este ano como os seguintes, “no que debe cobrar especial relevancia o feito de que a rede termal europea sexa membro do Programa de Roteiros Culturais do Consello de Europa” co fin de “potenciar ese plus que temos as cidades que conformamos este roteiro”. Xunto coa presentación de informes de actividade os membros da Asociación de Cidades Históricas Termais de Europa procederán á elección do novo comité executivo, órgano que estará integrado por un máximo de 20 membros. ECg