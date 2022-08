Ourense consolídase como epicentro do audiovisual coa cinta ‘Amigos hasta la muerte’

A cidade de Ourense volve converterse en epicentro do sector audiovisual coa rodaxe do filme Amigos hasta la muerte, unha película dirixida polo galego Javier Veiga e que conta co patrocinio da Deputación ourensá.

Unha cinta que, ademais de polo propio Javier Veiga, está protagonizada por Marta Hazas e Mauricio Ochmann, e que conta tamén cun importante elenco de actores galegos como a ourensá Ledicia Sola, Xosé Antonio Touriñán ou David Amor.

O filme rodarase en Ourense durante aproximadamente catro semanas, ademais de contar con localizacións en varios puntos da Vía da Plata e no Grove, e o equipo artístico foi visitado este martes na cidade das Burgas polo presidente da Deputación ourensá, Manuel Baltar.

Nun encontro no que tamén estaba Xoel López, Baltar coñeceu unha película que, segundo explicou o propio Javier Veiga, pechará a súa rodaxe en dúas semanas dentro dun cronograma de traballo que incluiría unha primeira preestrea no Festival de Cine de Ourense.

No posterior encontro cos medios de comunicación celebrado no mesmo lugar do rodaxe da mañá -unha cafetería do casco histórico-, o presidente da Deputación agradeceu o compromiso do director, actores e todo o equipo técnico cunha cinta que “construirá unha fermosa postal de Ourense”, e resaltou que o “cinema é eternidade, e aí estará Ourense, un protagonista máis desta película”.

Baltar destacou os froitos do traballo do goberno provincial “nun ano no que fixemos coincidir no tempo e espazo ata cinco proxectos audiovisuais rodándose dun xeito simultáneo co patrocinio da deputación -as películas O home e o can, 13 exorcismos, La manzana de oro e Honeymoon e a serie Motel Valkirias-. Un fito completamente histórico, ampliado con Amigos hasta la muerte ou El tirabeque, de Darío Autrán, gravada tamén este verán en Ourense co apoio deste goberno provincial e que se estreará no OUFF”.

Enmarcou este patrocinio de Amigos hasta la muerte dentro da “contundente aposta deste goberno provincial pola produción audiovisual. Un proxecto de futuro, a corto, medio e longo prazo, e que ten apoios tan sólidos como a alta velocidade, que converteu a Ourense no territorio mellor conectado de Galicia”.

Javier Veiga explicou que elixiron Ourense para a rodaxe da súa primeira película como director por dous motivos: “Porque encaixa moi ben polas súas características físicas e polo apoio da deputación dende o primeiro momento. Ter todo a favor, contar con este impulso da moitas comodidades. Non é un tema so económico, é poder contar con tantas facilidades para a rodaxe. Estamos moi cómodos aquí, e o primeiro apoio é o da deputación”.

O actor e director avanzou que Ourense é “o cuarto protagonista do filme. Creo que estamos retratando esta cidade dun xeito moi fermoso, amosando a parte máis bonita, o casco histórico, que nos está acollendo dun xeito inmellorable”.

Pola súa banda, Marta Hazas dixo que “é un gustazo rodar aquí, descubrir lugares novos de Ourense. Estamos moi cómodos e desexando xa estrear a película”. E Mauricio Ochmann felicitou a Javier Veiga polo seu traballo na direción e no guión, prognosticando o éxito da película: “Será un filme de Ourense para o mundo”.

A rodaxe de Amigos hasta la muerte é un novo froito da deputación dentro da súa aposta polo sector audiovisual, con fitos como o rescate do Festival de Cine Internacional de Ourense, a súa alianza coa Academia Galega do Audiovisual -que celebrará os Mestre Mateo do 2023 en Ourense- ou a recente creación da Ourense Film Commission, unha ferramenta deseñada para mellorar a viabilidade das producións rodadas na provincia mentres se afonda no retorno socioeconómico ao territorio.

Este novo órgano de xestión creado pola deputación para seguir avanzando no traballo de situar á provincia como un dos mellores destinos de rodaxes -coordinando e atraendo ao territorio todas as producións posibles- será presentado de xeito oficial ao sector audiovisual na próxima edición do OUFF, que se celebrará do 23 de setembro ao 1 de outubro.

Amigos hasta la muerte é a primeira película como director de Javier Veiga, un rostro ben coñecido do audiovisual en España. Xunto a Marta Hazas e Mauricio Ochmann interpretan tres amigos que rozan os corenta, cunha longa amizade ás costas e con historias románticas cruzadas.

A película, que espera ser estreada nas salas comerciais no primeiro trimestre do 2023, está baseada na obra de teatro homónima. Escrita, dirixida e protagonizada por Veiga, foi estreada en 2009 e en 2012, con dous repartos diferentes sumando máis de 400 representacións. En 2015 estreouse a versión en galego, protagonizada por Xosé Antonio Touriñán, Ledicia Sola e David Amor -os tres na adaptación ao cine- e que xirou por toda Galicia acadando máis de 30.000 espectadores.