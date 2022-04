Ourense patrocina o Pórtico do Paraíso, festival referente cheo de experiencias únicas

A sala de prensa da Deputación acolleu esta mañá a presentación da XV edición do Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Un evento organizado pola Asociación Pórtico Musical e patrocinado pola Deputación de Ourense e que, segundo definiu o vicepresidente primeiro provincial, Rosendo Fernández, “xa é un clásico, un referente, con propostas importantes no panorama internacional no eido da música culta”.

Rosendo Fernández resaltou a “aposta da Deputación pola cultura e pola cooperación interadministrativa e a alianza pública-privada” para acadar dun xeito máis eficiente os obxectivos, neste caso co deseño dun festival que conxuga “calidade e experiencia únicas”. O vicepresidente primeiro da Deputación valora tamén a capacidade do Pórtico do Paraíso para mesturar “música e patrimonio”, coa posta en valor de emblemas da provincia como os mosteiros de Santa Cristina de Ribas de Sil e Santa María de Montederramo, inéditos ata o de agora como escenarios do Pórtico do Paraíso.

No acto de presentación do festival, que arranca o vindeiro 29 de abril, tamén interviron o director do Pórtico do Paraíso, Juan Enrique Miguéns e a directora do Conservatorio de Ourense, Purificación Iglesias. Na sala de prensa estiveron acompañados pola coordinadora do festival, Conchi da Silva e Francisco Magide, edil de Cultura de Parada de Sil, municipio colaborador do festival en Galicia xunto ao Concello de Montederramo, a Xunta de Galicia e Clínica Dental Parracía.

Juan Enrique Miguéns destacou, “en estes tempos convulsos”, a proposta coa que arranca o festival: “Unha versión inédita en España do ‘Requiem’ de Mozart, descuberta recentemente polo director da Americantiga Ensemble e que se combinará coas intervencións poéticas de Conchi da Silva”. Este concerto irá adicado ás vítimas da pandemia e da guerra de Ucraína.

O director do Pórtico do Paraíso destaca que o festival “volve a súa liña máis internacional, con artistas que farán miles de quilómetros para tocar na provincia”. Miguéns lembra como dende a Asociación o traballo para “sumar edicións a pesar dos obstáculos, sempre co compromiso coa calidade”, agradecendo o patrocinio da Deputación e o resto de colaboradores: “Sen entidades públicas e privadas non sería posible este festival”. Juan Enrique Miguéns tamén sinalou a vontade de “dar protagonismo ao Conservatorio de Ourense no seu 65 aniversario, levando cursos de interpretación e contando coa súa Orquestra Clásica para o concerto de peche en Montederramo.

A directora do Conservatorio de Ourense definiu como significativo a coincidencia do 65 aniversario cos 15 anos de festival, agradeceu a colaboración do director e da coordinadora do Pórtico do Paraíso para “manter encontros formativos con artistas de renome internacional”. Purificación Iglesias resaltou a importancia que ten na formación dos rapaces e dunha sociedade culta o ensino da música.

O festival arranca o venres 29 de abril co concerto do conxunto vocal e instrumental Americantiga Ensemble. O domingo 1 de maio, a Andrew Lawrence-King. O venres 6 de maio, a surcoreana Kyuhee Park tocará. E pechará o festival no mosteiro de Santa María de Montederramo, o pianista luso Raúl da Costa. En paralelo, haberá cursos de interpretación no Conservatorio de Ourense con Kyuhee Park (5 de maio) e con Raúl da Costa (4, 5 e 6 de maio).