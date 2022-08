Ourense recuperará con Víctor Prieto as clases maxistrais de acordeón

Santiago. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu este martes ao músico internacional ourensán Víctor Prieto, que en 2023 recuperará, co patrocinio da institución provincial, a organización da International Jazz Acordion Master Classes and Modern Harmony City of Ourense, unhas clases maxistrais de carácter internacional que cumprirán o próximo ano a súa oitava edición despois do parón da pandemia.

“Esta cita será unha magnífica oportunidade para gozar de novo da capacidade creativa e musical dun virtuoso do acordeón”, afirmou Manuel Baltar, que comprometeu a colaboración da Deputación “como non podía ser doutro xeito, por se tratar dunha persoa que leva a ourensanía por todo o mundo”.

Víctor Prieto agradeceu o apoio e cooperación por parte da Deputación e do seu presidente, Manuel Baltar, recalcando a “forte aposta do goberno provincial pola cultura”. O músico celebrou ademais que, coa celebración desta nova edición, “Ourense converterase no epicentro mundial do jazz acordeón”.

A oitava entrega da International Jazz Acordion Master Classes and Modern Harmony City of Ourense reunirá no verán do próximo exercicio, no Centro Cultural Marcos Valcárcel, a músicos chegados desde diversos puntos do mundo para participar nas diferentes actividades formativas organizadas polo acordeonista ourensán.

As clases mesturarán teoría e práctica, con sesións conxuntas onde os participantes farán ás súas achegas musicais, rematando coa celebración dun concerto final.

Víctor Prieto (Toén, 1975) é unha das figuras internacionais máis relevantes que existen no mundo do jazz.

Está considerado como un dos músicos máis innovadores neste estilo, destacando polo seu labor investigador á hora de compoñer e crear novos sons e técnicas de interpretación de música de acordeón.

Asentado desde hai anos na cidade de Nova York, a súa traxectoria profesional fíxolle merecedor de numerosos recoñecementos a nivel mundial, colaborando ademais o artista ourensán en diferentes ocasións con grandes figuras do jazz e transmitindo o seu talento en prestixiosos centros musicais de todo o mundo nos que exerceu como docente. redacción