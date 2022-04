Ourense vólvese pioneira no ensino de intérpretes a través do Teatro Amador

AFECCIONADOS. Ourense converterase do 14 ao 17 de abril en pioneira na preparación de intérpretes afeccionados coa celebración das I Xornadas Formativas do Teatro Amador Galego, organizadas pola Federación Teatral Afeccionada de Galicia (Feteagal) e co patrocinio da Deputación. Unha iniciativa con medio cento de inscritos e na que se mestura a aprendizaxe con actores, actrices e directores profesionais máis o coñecemento da provincia con visitas a destacados enclaves patrimoniais. O programa foi presentado esta mañá no Pazo Provincial coa presenza do vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández; o presidente de Feteagal, David Vázquez; e a subdirectora das xornadas, Manuela Casal.

A combinación da formación co coñecemento da provincia foi un dos aspectos destacados por César Fernández, que felicitou aos organizadores das xornadas “por unha iniciativa que, ademais, xurde impulsada por ourensáns, polo que a Deputación tiña que estar tamén presente como patrocinadora”. O vicepresidente segundo agradeceu e celebración de actividades deste tipo en tanto “permiten pulsar o movemento cultural nunha provincia onde o teatro é referencia”, citando neste contexto a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia ou o Festival de Teatro Galego do Carballiño (Fetega). REDACCIÓN