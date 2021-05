Outra rolda

(Druk, Th. Vinterberg, 2020)

Como evitar as adiccións nunha sociedade profundamente adictiva, enganchada compulsivamente á súa normalidade? Hai que dicir que iso de “un canto á vida” é, nesta película, unha idea un tanto ridícula. E en parte falsa, aínda que lle veña de perlas á produtora para vender o seu obxecto. Hai algo así como un canto coral á vitalidade, é certo, pero sobre un transfondo un pouco tétrico. Ou ben ese canto desenvólvese entre sombras mudas. Moito máis doce sobre o social que en La caza, a pesar de que durante a rodaxe morreulle a filla nun absurdo accidente de tráfico, Vinterberg non aforra tampouco neste caso serios clarescuros sobre o noso bendito benestar. Fóra dos escenarios iluminados, todo o mundo parece ter outro ser con quen divertirse.

Podería dicirse que Druk é unha elexía visual sobre a amizade, sobre unha piedade e unha calor humanas por todas partes acosadas. Tamén pola máquina de consumo en que se converteu a familia, ante todo no opulento “nivel de vida” dos países norteños. Chamarlle capitalismo a esa usura anímica que arrasa o universo antropolóxico da antiga humanidade, xa empeza a ser un eufemismo. Que, ademais, parece librarnos a nós os progres de calquera clase de culpa.

É certo que, comparadas con Celebración ou La caza, Vinterberg fai aquí un esforzo por manter o pulso dunha vitalidade que está en serio perigo de extinción. Non é casual que apareza varias veces a silueta de Kierkegaard, un pensador e vividor que foi vítima da desapiadada inquisición social protestante. Todo o mundo está en crise neste escenario danés, non só os homes que roldan os corenta ou cincuenta anos. Tamén os nenos, o “gafiñas” que apenas se atreve a xogar. Tamén as nais aburridas e os novos estudantes. A imaxe que o noso director dá da mocidade, con breves pinceladas en escorzo, non é sempre tranquilizadora. A indolencia, a desidia, a vaidade deses louros de clase é un pouco estremecedora. Agás cando choran, certo.

Non é talvez casual que os protagonistas desta comedia negra sexan catro profesores de Secundaria. Mozos ou non tanto, o humanismo do ensino está sometido a unha trituradora espectacular que non respecta nada, nin o prestixio do saber, nin as complexidades dunha historia que case nunca é en branco e negro, nin menos aínda o eco da palabra dos mortos. Pode ser que tras a longa e sinuosa reflexión de Vinterberg alente a crise dos adultos neste panóptico “xuvenil”. Ante todo, o declive da autoridade paterna, pois elas parecen defenderse moito mellor no novo poder horizontal. Non é só que os personaxes que encarnan Mads Mikkelsen e os seus amigos estean en decadencia: aburridos, case invisibles, encharcados na monotonía do pragmatismo laboral e doméstico. É que ademais o horizonte “cultural” que lles rodea é desolador, con pouco máis que o alcol e o deporte para romper a molicie da seguridade normativa que hai tempo que aceptamos. Onde nada debe ocorrer, non o esquezamos, nada que altere o noso confort autista.

É nesta paisaxe docemente arrasada onde os catro amigos, seguindo as doutrinas dun psicólogo un pouco excéntrico, deciden revitalizarse cun experimento alcohólico que invirta os termos do consumo. Hemingway e Churchill será os modelos. Atrofiámonos o día enteiro coa lóxica implacable do rendemento laboral para emborracharnos a partir das seis da tarde ou nas fins de semana. Pois ben, agora trátase pola contra, de elevar perigosamente o nivel de alcol no corpo, precisamente durante a xornada laboral, para conseguir romper coa monotonía na que estamos empantanados. Só Mads chora ao principio, só un deles morre, pero os catro están enchoupados nunha vida que perdeu o sangue en case todas as súas veas. E aos mozos e aos nenos, francamente, Vinterberg tampouco os debuxa coma un portentoso depósito de aventura e risco.

Obra coral, si, pero cun baixo de fondo algo inquietante. Por dicilo dalgún xeito, borrachos ou non, case todos acaban mexando a cama. Coma nenos que necesitan chamar a atención? E isto no medio dun desamor que corroe os cimentos de case todas as relacións. Que Deus me perdoe, pero xuraría que ata na tan celebrada e apoteósica escena final, co noso protagonista en danza dionisíaca que acaba en salto mortal sobre a auga, non deixa de haber un transfondo histriónico que non augura un final necesariamente feliz.