A Xunta de Galicia súmase á celebración do Día Internacional dos Arquivos con Camiños, Paisaxe e Patrimonio, a nova mostra do Arquivo de Galicia que foi inaugurada onte en Santiago co gallo desta efeméride polo conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo. Trátase dunha exposición na que se ofrece ao visitante un percorrido polos diferentes itinerarios da Ruta Xacobea a través da documentación, fotografías, planos ou expedientes que ten en custodia o Arquivo de Galicia. O responsable de Cultura da Xunta destacou a importancia de preservar a protección destas dotacións que ofrecen unha testemuña indeleble do noso pasado “para seguirnos facendo presente e futuro”.

“O presente galego pasa por un Xacobeo doble que nace da historia e medra para propulsar Galicia como un destino cultural e patrimonial”, afirmou Román Rodríguez. Na mesma liña, o conselleiro explicou que parte da “herdanza patrimonial que nos define como pobo” queda recollida en Camiños, Paisaxe e Patrimonio que reflicte, a través dunha decena de espazos, a historia dos itinerarios de peregrinación plasmada nos documentos conservados nesta dotación cultural. “Son valiosos materiais que constitúen unha manifestación da identidade galega e do noso patrimonio cultural a través das grandes vías de comunicación que encamiñan a Santiago”, engadiu. “O labor arquivístico é fundamental para conservar o noso pasado, pero debe tamén xogar un papel protagonista na constitución da comunidade do futuro”, expresou Rodríguez antes de facer un chamamento para “apoiarnos nos avances tecnolóxicos para blindar e garantir esta disciplina”.