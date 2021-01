“Para Galicia, pueblo de emigrantes y marinos, volver encierra unas muy profundas connotaciones”

Te estrenas como presentador de La2, ¿impone?

Cuando Sonia, la directora, me lo propuso despertó mi curiosidad aunque pensé: “Ojo, que te estás saliendo de tu zona de confort”, pero los dos somos espíritus creativos y ella me animó. La verdad es que me gusta explorar otros territorios. Como la serie va también de la arquitectura de los jardines, me dio menos miedo asumir esta nueva tarea...

Después de veinte años como divulgador de arquitectura en medios impresos y en la radio, además de tu labor como profesor, experiencia no te falta. ¿Era la primera vez que te ofrecían un trabajo como presentador?

No, pero nunca encajaron con mis proyectos. La directora de la serie de 13 capítulos Jardines con historia, Sonia Tercero Ramiro, me propuso este proyecto que sí que me tocaba la fibra, como la relación con la naturaleza, un tratamiento serio, sensible, riguroso, bien documentado y con buenos asesores, así que acepté.

¿Y fue rápida la toma de decisión por tu parte?

Pues me animé a hacer las pruebas y sin darme apenas cuenta ya estaba presentando el programa, embarcado en una aventura de dos meses y medio, de junio a septiembre pasados, en un terreno que desconocía y en circunstancias muy atípicas, después de haber permanecido más de dos meses encerrado, como todos, por la pandemia.

Pero el programa aborda, además de la arquitectura, la historia de personajes ilustres y la botánica, los jardines más emblemáticos. ¿Dominabas esos temas?

No, no, pero en el programa decidí que, en vez de aparecer como un experto jardinero, haría un recorrido de aprendizaje acompañando a los espectadores, aprendiendo de las personajes que hicieron posible esos jardines y haciendo también un estudio de botánica.

Tú eres experto en la exploración de la realidad contemporánea, así como en la intervención en el patrimonio. ¿Qué es lo que más difícil te ha resultado de este rodaje, Arturo?

Pues adaptarme al guion en un tiempo determinado de treinta minutos, en un programa repleto de información, con historias de grandes personajes, botánica, zoología, arquitectura. Y, por supuesto, las entradillas del programa...

¿Por qué?

Porque en cada jardín aparece gente nueva que te observa mientras presentas el programa y eso supone un extra de tensión. Tienes que teatralizar un poco, mientras los demás te observan. Luego está el tiempo de rodaje de cada jardín, sujeto a las condiciones climatológicas...

¿Qué es lo que más te ha gustado de tu nueva labor?

Bueno, me ha encantado disfrutar de todos los paisajes, acceder a lugares desconocidos y poder hablar con conservadores y expertos en cada una de las materias que tratábamos. Ha sido apasionante y sencillo.

El sábado apareciste presentando el Pazo de Oca (Pontevedra) y el Pazo de Rivadulla (A Coruña). Como gallego, ¿qué te ha supuesto sumergirte en los jardines de tu tierra?

Volver a Galicia siempre tiene algo de especial. Para un pueblo de emigrantes y marinos el regreso encierra connotaciones muy profundas. Además en los pazos de Oca y Rivadulla se concita un pequeño universo gallego con sus misterios y contradicciones. Leyendas, piedra, espíritu indiano, agua, y una mezcla entre lo ingenuo y lo mágico, entre lo señorial y lo rural. Pero sobre todo se come muy bien.

¿Algo más que destacar?

Yo creo recordar que hubo algo que me interesó mucho en Rivadulla y fue que el pazo es el centro de una parroquia donde cada día se reúnen los habitantes de las aldeas cercanas. La ermita está situada en la zona común que hay entre el pazo y la granja. Esta estructura abierta y acogedora a la vez le da a Rivadulla esa connotación de espacio de reunión, finca de explotación y casa señorial, donde todos conviven.

¿Y el Pazo de Oca?

Oca nos sumerge en un mundo lleno de opuestos, metáforas y mitos que giran en torno al agua y a todos sus elementos (estanques, caceras, lavadero, fuentes...). Nos acerca a lo telúrico de la Galicia profunda. Mientras uno, Rivadulla, se nos presenta más honesto y austero, el otro, Oca, se llena de magia y complejidad. Y todo a escasos kilómetros de distancia.

¿Y cómo convencerías al espectador para que viera tu programa?

Le diría que puede descubrir unos recintos llenos de misterio con historias curiosas por descifrar que, aunque estén cerca de nosotros, son auténticos desconocidos. Me he sentido muy bien al poder acercar al telespectador estos misterios.

¿Qué consejos te dieron?

Pocos consejos, que fuera yo mismo. Y así lo hice.

¿Y con qué jardín te quedas?

Sin duda alguna, con La Alhambra de Granada. Es imprescindible. En este jardín hacemos una lectura distinta a la habitual. Además, nos llovió. ¡Y que la lluvia aparezca como protagonista en La Alhambra de Granada es impresionante! También me quedo con el jardín del Pazo de Rivadulla, por su honestidad y sencillez, capaz de aunar su producción agrícola, su arquitectura y sus jardines en el mismo lugar.