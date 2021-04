Para reflexionar sobre a violencia cunha didáctica e boa literatura

Despois do éxito da saga Mentira, Verdade e Medo, cuxos protagonistas, Eric e Xenia, conquistaron milleiros de lectores, a prolífica e premiada escritora barcelonesa de literatura infanto-xuvenil e tamén adultos Care Santos (Mataró, 1970) ofrécenos Ben (Rodeira, 2021), a historia persoal do mozo Ben, un personaxe secundario na anterior saga, curmán de Eric, a quen este encubriu de asasinato cumprindo condena no Correccional de Menores. Desde a institución, Eric reconstrúe a vida de Ben desde que o día do seu enterro, xusto ao comezo da novela, ata que nace hai exactamente vinte e catro anos.

Asistimos así á súa difícil infancia de fillo de nai que foi violada aos dezaseis anos e repudiada á súa vez por unha familia de clase obreira acomodada que vive sometida ás regras dunha moral recalcitrante que non coñece a piedade nin o perdón e que corta toda relación con eles dous ante a afronta causada. A morte prematura desta e o paso ao coidado do seu padrasto, vítima do paro e do alcohol, fai que Ben sufra a pobreza do desamparo co seu correspondente fracaso escolar, así como a dureza dos barrios marxinais, cos seus códigos propios de futuro laboral incerto, ou directamente nulo; adversidades, violencia e conseguinte caída na delincuencia como única saída a unha vida onde non hai segundas oportunidades para os que levan o estigma social da miseria. O mozo acabará baixo o poder dos mafiosos Medina, que contan cunha estrutura ríxida de delincuencia organizada que exerce o control da economía ilegal da cidade condal, a base de incorporar ao seu servizo soldadiños descualificados.

Santos ficciona de novo eses duros temas: delincuencia xuvenil, pederastia, pobreza, códigos de honra, drogas etc. cunha linguaxe de diálogos curtos e descricións breves e intensas que proporcionan unha fluidez e ritmo moi acaídos a este xénero, que cativa a milleiros de lectores mozos que reflexionan a través desta literatura didáctico-moralizante respecto da violencia, cada vez máis próxima a eles, coa esperanza futura de construír un mundo mellor.

