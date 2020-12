Participantes de 21 países debaten en Santiago sobre el nuevo contexto del Camino

Santiago ha acogido este sábado la primera jornada del Congreso Internacional 'As rutas de peregrinación como impulsoras do turismo internacional', un encuentro organizado por la Orde do Camiño en colaboración con Turismo de Galicia, Instituto Nacionalde Promoción Turística de Argentina y la Confederación de Organizacións de Turismo de América Latina.

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, fue la encargada de impartir la conferencia inaugural de este congreso, bajo el título 'Galicia e o Camiño en 2021, Ano Xacobeo. Que será diferente?. Novas políticas para un novo contexto', en la que informó a los participantes del encuentro, procedentes de 21 países de Europa y América, las estrategias y nuevas políticas desarrolladas por el Gobierno gallego en el último lustro para ofrecer la mejor Galicia a quien decida visitar la comunidad con motivo de la celebración del próximo Año Santo.

Nava Castro dibujó las iniciativas orientadas tanto al mantenimiento y embellecimiento del Camino como a la mejora de los servicios públicos y de acogida que se ofertan al peregrino, "que ocupa -dijo- el lugar central alrededor del que trabajamos para la creación de este Xacobeo 2021".

"Un Xacobeo -dijo- igualmente único pero indudablemente diferente" en el que se trabaja bajo la premisa fundamental de la seguridad y en el marco de la apuesta por un Camino Seguro.

"Como motor de la riqueza sostenible para Galicia que está llamado a ser el Xacobeo debe extender sus efectos beneficiosos para la recuperación económica y emocional de Galicia", consideró la directora de Turismo, que añadió que es necesario "avanzar en un destino digital, integrador y de referencia de buenas practicas para el turismo cultural y religioso de Europa", con el objetivo de recuperar "los valores del humanismo que hacen del fenómeno de la peregrinación jacobea un ejemplo de sostenibilidad y de diversidad".

El congreso, que se desarrolla hasta el lunes de forma online y presencial, reúne a expertos que abordarán los retos actuales que afronta el Año Santo, experiencias de desarrollo del turismo religioso, oportunidades de comercialización turística, así como buenas prácticas llevadas a cabo en rutas impulsadas en diversos países de América Latina, entre otros temas.

SANTIAGO. EFE